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مقتل مواطن وإصابة طفل في قصف على غرفة الملاحة المجاورة لمطار معيتيقة

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، عن مقتل المواطن جمعة القبايلي، نتيجة القصف الذي طال غرفة الملاحة المجاورة لمطار معيتيقة الدولي.

وبحسب بيان للجهاز اليوم، فإن القصف أدى لإصابة الطفل مهيمن محمد قندي، والذي تم نقله إلى مستشفى العيون.

ووجه الجهاز المواطنين القاطنين بشرفة الملاحة والمناطق القريبة من مطار معيتيقة الدولي، بالالتزام بالأدوار السفلية والابتعاد عن النوافذ وعدم الخروج إلى فناء المنزل أو الشرفة إلا في الضرورة القصوى، «وذلك لتكرار القصف المكثف على مطار معيتيقة».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • يجب اخلاء المنطقة المحيطة بمطار معتيقة لمسافة عشرين كيلوا فسيتحول الى كتلة من اللهب فامن ليبيا خط احمر وكذلك ميناء طرابلس يجب اخلاء المنطقة المحيطة فيه لانها ستكون جحيم اذا اقترب منها اى كلب تركى ليكون لحم مشوى لحيتان البحر

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