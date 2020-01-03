زعيمة كتلة حزب فورتسا إيتاليا تعتبر تدخل تركيا في ليبيا تهديدا لأمن المنطقة

قالت زعيمة كتلة حزب فورتسا إيتاليا بمجلس النواب الإيطالي ماريا ستيلا جيلميني، إن تصويت البرلمان التركي الذي أعطى الضوء الأخضر لإرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة السراج، ليس خبرا جيدا بالنسبة للاتحاد الأوروبي بصفة عامة ولا لإيطاليا.

وأضافت جيلميني في مذكرة قدمتها اليوم الجمعة إلى برلمان بلادها، أن خطوة تركيا ستزيد من التوترات في منطقة مزقتها النزاعات وعدم الاستقرار، وأن إيطاليا ستكون أكثر عرضة للهجرة غير النظامية بسبب موقعها الجغرافي.

وشددت على أنه ينبغي للحكومة الإيطالية أن تتخذ إجراءات فورية لضمان أمن بلادها، والتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة في ليبيا.

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