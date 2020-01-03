حركة 5 نجوم الإيطالية: قلقون بشأن تصويت البرلمان التركي لغزو ليبيا

أكدت حركة 5 نجوم الإيطالية، إن قرار البرلمان التركي بتشجيع تدخل عسكري في ليبيا لا يمكنه إلا أن يكون باعث قلق بالنسبة لإيطاليا، كونه يزيد من حدة التوتر.

وأكد برلمانيو الحركة في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي في مذكرة الجمعة، أن تحقيق الاستقرار في ليبيا سيصبح أكثر صعوبة مع إرسال قوات مسلحة أجنبية إليها، كما أعربوا عن قلقهم بشأن التحركات المعلنة للجهاديين الذين تنقلهم تركيا من سوريا إلى ليبيا.

هذا وأكد البرلمانيون مطالبتهم المتكررة بإيجاد حل سياسي لأزمة كانت لها في الأساس تداعيات خطيرة على الشعب الليبي.

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