أهالي سبها يناشدون القوى الوطنية التوحد لمجابهة الغزو التركي

ناشد أهالي مدينة سبها القوى الوطنية والضمائر الحية في كافة ربوع الوطن، الوقوف والتراص جنبا إلى جنب في وجه الغزو التركي على كافة الأصعدة، بدءا بتوحيد الرأي والكلمة ومجابهة المعتدي الطامع.

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