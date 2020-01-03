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أهالي سبها يناشدون القوى الوطنية التوحد لمجابهة الغزو التركي

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

ناشد أهالي مدينة سبها القوى الوطنية والضمائر الحية في كافة ربوع الوطن، الوقوف والتراص جنبا إلى جنب في وجه الغزو التركي على كافة الأصعدة، بدءا بتوحيد الرأي والكلمة ومجابهة المعتدي الطامع.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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