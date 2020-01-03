المئات في طبرق يتظاهرون ضد التدخل التركي ويطالبون بفتح “باب الجهاد” لصده

أخبار ليبيا24

تظاهر المئات من أهالي طبرق شرق ليبيا، اليوم الجمعة، تنديدا بالتدخل التركي في الشأن الليبي ودعمهم للمجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.

وندد المتظاهرين، في ساحة ميدان الشهداء بطبرق، بالتدخل التركي وطالبوا بفتح باب التطوع لتحرير ليبيا من هذا التدخل، كما طالبوا بمقاطعة البضائع التركية.

وطالب المتظاهرين، مجلس النواب بإصدار بيان عاجل بتكليف الجيش لتسيير أمور البلاد، وإنهم رهن إشارة القيادة العامة للجيش الوطني لحمل السلاح للدفاع عن الوطن الغالي ضد الإرهابين ومن يدعهم.

وتأتي هذه المظاهرة بالتزامن مع خروج عدة مدن ومناطق ليبيا ضد التدخل التركي في ليبيا وسعيها لإرسال جنودها إلى البلاد.

وصدّق البرلمان التركي، يوم أمس الخميس، على مذكرة رئاسية تفوّض حكومة تركيا بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، مما اعتبروها عدوانا وغزوًا لبلادهم.

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