قبيلة الموالك تستنكر عزم تريا غزو ليبيا عسكرياً

أصدرت قبيلة الموالك في ليبيا بياناً استنكرت فيه عزم تركيا غزو ليبيا عسكرياً جاء فيه :

“قال تعالى ((انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ)) واذ تتابع قبيلة الموالك الاحداث المتسارعة في ليبيا وما صدر عن البرلمان التركي من تصويت لغزو ليبيا بطلب من سلاجقتهم وانكشارييهم في ليبيا فإن قبيلة الموالك تضع أبناءها تحت تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وهي رهن اشارتها للدفاع عن الدين والعرض والأرض أمام هذا الغزو العثماني العاشم لليبيا”.

واذ تؤكد على ذلك فإنها ” تحث كافة القبائل الليبية الشريفة التي خاض أجدادها الجهاد ضد المحتل العثماني وسلاجقتهم وانكشارييهم في السابق ان تلتف على جيشنا البطل وتسخر كل امكانياتها لهذه المعركة الوطنية لصون الوطن وحفظ سيادته وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون “.