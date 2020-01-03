ايقاف الملاحة الجوية في معيتيقة وتحويل الرحلات إلى مطار مصراتة

قالت مصادر مطلعة أنه تقرر توقيف الملاحة الجوية من والى مطار معيتيقة الدولي بعد القصف الذي تعرض له خلال الساعات الاخيرة وتحويل كل الرحلات إلى مطار مصراتة.

واعلنت الخطوط الجوية الأفريقية تسير رحلاتها يوم الغد السبت 04/01/2020 عبر مطار مصراتة الدولي حيث تكون بالتوقيت المحلي على النحو التالي :-

مصراتة : إسطنبول 8U970 الاقلاع 10:00 الوصول 13:30

إسطنبول : مصراتة 8U971 الاقلاع 14:30 الوصول 18:00

مصراتة : إسطنبول 8U1970 الاقلاع 20:00 الوصول 23:30

إسطنبول : مصراتة 8U1971 الاقلاع 00:00 الوصول 03:30

وفيما يخص رحلتي تونس قالت الشركة أنها ستوضح بشأن جدولها يوم غدا.

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