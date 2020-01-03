قبيلة الدرسة تؤكد استعداد أبنائها وشيوخها للالتحاق بقوات الجيش للدفاع عن الوطن

استنكرت قبيلة الدرسة التطاول التركي على الليبيين، معلنة استعداد أبنائها وشيوخها للالتحاق بالجيش الوطني كقوة مساندة للدفاع عن الوطن، ومؤكدة أن هذا الدعم يأتي لمواجهة أي أخطار من شأنها شق الصف الليبي.
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قناة ليبيا
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