أردوغان يعقد اجتماعا أمنيا رفيع المستوى

كشف رئيس دائرة الإعلام في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، عن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ترأس اجتماعا أمنيا لمدة 3 ساعات، تناول التطورات في الملفين الليبي والسوري، والعراق ومقتل قاسم سليماني، والتوتر بين واشنطن وطهران، .

وأوضح ألتون، في بيان، أن الاجتماع عقد في قصر دولمة بهتشة بمدينة اسطنبول، مضيفا أن أردوغان أكد خلال الاجتماع على “ضرورة مواصلة تركيا لموقفها البناء حيال التطورات الإقليمية، واستمرار اتخاذها خطوات فعالة لضمان السلام والاستقرار، واستخدام كافة الإمكانات الدبلوماسية حتى النهاية”.

حضر الاجتماع إضافة لألتون، كل من، نائب الرئيس فؤاد أوقطاي، ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي أكار، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، والمتحدث باسم الرئاسة ابراهيم قالن، إضافة لنائب رئيس حزب العدالة والتنمية ماهر أونال، والمتحدث باسم الحزب عمر جليك.