المجلس التسييري لبلدية مرزق يعلن رفضة الغزو التركي لليبيا

أعلن المجلس التسييري لبلدية مرزق رفضه بشدة أي تدخل أجنبي بعملائه وأذنابه في ليبيا، مؤكدا استنكاره تصويت البرلمان التركي بالموافقة على غزو ليبيا، ومعتبرا إياه قرارا سافرا وانتهاكا لسيادة الدولة.

بلدي مرزق وفي بيان له اليوم قال إن هذا الظلم لا يزيد أبناء الشعب الليبي إلا عزيمة وإصرارا على تكاتف الجهود وتوحيد الصفوف ورفع راية الجهاد ضد الغزو التركي لليبيا.

هذا كما حيا بلدي مرزق الدول العربية الشقيقة شعوبا وحكومات على مواقفها المجيدة الداعمة لإرادة الشعب الليبي بالوقوف في وجه العملاء والمأجورين.

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