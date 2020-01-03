طقس ليبيا: توقعات الاحوال الجوية ليومي السبت والاحد وتحذيرات من الصقيع

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا ليومي غدا السبت والاحد أن تشهد الاجواء انخفاض في درجات الحرارة على اغلب مناطق ليبيا خاصة خلال فترة الليل والصباح الباكر مع سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال، وتكون الفرصة جيدة لسقوط الأمطار بدءاً من يوم الاحد.

وفيما يلي تفاصيل الأحوال الجوية السبت والأحد:

وبحسب التقارير فإن أجواء صافية تشهدها أغلب مناطق البلاد يوم غدا السبت، بينما تظهر غيوم متفرقة على المناطق الساحلية الممتدة من مصراتة إلى أمساعد، قد تصحبها أمطار خفيفة.

بينما يشهد طقس المناطق الجنوبية سماء صافية إلى قليلة السحب وتتكاثر على بعض مناطق السرير.

وتتحسن فرصة الأمطار يوم الأحد بفترة المساء أو الليل على أغلب مناطق الشمال، بحيث تكون الامطار متفرقة على مناطق الشمال الغربي والخليج، بينما تكون خفيفة إلى متوسطة وجيدة على مناطق الشمال الشرقي.

وبحسب التقرير تكون درجات الحرارة نهاراً بمناطق الشمال والجنوب تتراوح ما بين ( 12 – 16) درجة مئوية، بينما تتراوح ما بين ( 9 – 12) بالجبل الغربي والجبل الأخضر، وتصل إلى درجة التجمد خلال فترة الصباح الباكر بمناطق الجبل الغربي وجنوبه وأغلب مناطق الجنوب الغربي مع تشكل الصقيع.

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