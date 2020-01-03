تجمع أحرار ليبيا يوجه هذه الدعوة لمسؤولي النظام الجماهيري

دعا تجمع أحرار ليبيا و المهجرين بالساحة البريطانية، كافة أطياف ومكونات الشعب الليبي الاجتماعية والسياسية، والنُخب، إلى الوقوف صفاً واحداً ضد ما وصفه بـ “المد العثماني البغيض”

كما دعا تجمع أحرار ليبيا و المهجرين بالساحة البريطانية، في بيان تلقت “بوابة إفريقيا الإخبارية” نسخة منه، إلى التخلص من التبعية الخارجية بجميع أشكالها سواءً والتعبئة العامة ضد جميع التدخلات الخارجية بجميع أشكالها، والرجوع إلى الثوابت والمبادئ التى قامت عليها ثورة الفاتح، بحسب البيان.

وتابع البيان: “ندعوكم للجلوس وحل الإشكال الداخلي ليكون الحل ليبي ليبي ، والتخلص من فبراير الملعونة، وندعوكم لتحكيم منطق العقل والحكمة قبل فوات الأوان، والاعتماد على أنفسكم، والاصطفاف وراء شرفائكمً ليقودوكم إلى برّ الأمان”

وطالب البيان، ما وصفهم بـ “مسؤولي النظام الجماهيري الشرفاء” بالوقوف ضد ما أسماه “المد العربي والغربي الطامع في مقدراتنا وثرواتنا”.

واختتم البيان بالقول: “ندعوكم لقطع الطريق عن الباحثين عن الكراسي على حساب البسطاء، وتوجيه بنادقكم لإحقاق الحق ضد التدخل الخارجي بدل توجيهها إلى بعضكم”

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