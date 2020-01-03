المؤقتة تكلف قائمين بالأعمال في كل من مصر والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي

العنوان_بنغازي

عقد مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الجمعة اجتماعه الطاريء الأول للعام الحالي لبحث تداعيات الغزو التركي المحتمل على ليبيا متخذا جملة من الإجراءات الطارئة في هذا الصدد.

وقرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الذي عقد في مقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، تكليف عدد من القائمين بالأعمال لشغل سفارات وبعثات ليبيا في كل من جمهورية مصر العربية الشقية ومندوبية جامعة الدول العربية، إضافة إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وجاء القرار عقب المساعي الدبلوماسية التي أجرتها الحكومة المؤقتة مع الدول الشقيقة والصديقة الرافضة لأي تدخل أجنبي في ليبيا خاصة بعد الاستقواء به من قبل حكومة العمالة والخيانة المسماة بحكومة الوفاق.

وأكد مجلس الوزراء أنه في حال انعقاد دائم وأن كافة إمكانيات الحكومة مسخرة لخدمة المجهود الحربي للقوات المسلحة العربية الليبية حتى تحرير كل شبر في ربوع ليبيا.

وشدد المجلس على أن ثقته في الجيش الليبي لحماية حدود ليبيا برا وبحرا وجوا مستمرة، مؤكدين التفاف الشعب وحكومته حول الجيش حتى الانتصار في في المعركة ودحر الأعداء محليا ودوليا.