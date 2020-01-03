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الحكومة الموقتة تكلف سفراء في مصر والجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قررت الحكومة الموقتة برئاسة عبدالله عبدالرحمن الثني، تكليف عدد من القائمين بالأعمال لشغل سفارات وبعثات ليبيا في كل من مصر ومندوبية جامعة الدول العربية، إضافة إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي.

جاء ذلك في اجتماع طارئ لمجلس وزراء الحكومة الموقتة اليوم الجمعة، لبحث «تداعيات الغزو التركي المحتمل على ليبيا»، وفق بيان للحكومة الموقتة اليوم.

وبحسب البيان، جاء القرار عقب المساعي الدبلوماسية التي أجرتها الحكومة الموقتة مع «الدول الشقيقة والصديقة الرافضة لأي تدخل أجنبي في ليبيا».

وأكد مجلس وزراء الحكومة الموقتة أنه في حالة انعقاد دائم وأن كافة إمكانيات الحكومة مسخرة لـ«خدمة المجهود الحربي للقوات المسلحة العربية الليبية حتى تحرير كل شبر في ربوع ليبيا».

ووافق البرلمان التركي في أنقرة أمس الخميس، على تفويض يسمح للرئيس رجب طيب إردوغان بإرسال قوات عسكرية لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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