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حفتر: لم يعد تحرير طرابلس محل شك من الليبيين والجيش والعالم

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية


ليبيا

حفتر: لم يعد تحرير طرابلس محل شك من الليبيين والجيش والعالم

متابعة – بوابة إفريقيا الإخبارية |

03 January, 2020

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • باهى هزيمة المعتوه فى ليبيا ستجعل الشعب التركى يسحله مع المعتوهة امينة والمعتوه وزير المالية زوج ابنهما فى الشارع ويشلحوهم كما فعلوا فى القوات المشلحة التركية .
    اتمنى ان يصدر الجيش الوطنى بيانا يعلن فيه ان اى ضابط او جندى تركى من المغرر به لقتال الشعب الليبى يمكنه ان يسلم نفسه ليعيش فى امان حتى يسقط اردوغان ويعود لبلاده ستجد الكثير من ضباط الجيش التركى بتسابقون للذهاب الى ليبيا لتسليم انفسهم قبل ان يتهمهم السلطان المعتوه بالتبعية للداعية الاسلامى فتح الله جولن رجل البر والتقوى الذى اتهم اردوغان بالفساد فكانت الانتقام من كل انصاره من خيرة الشباب المسلم المتدين الذى يرفض ان يكون على ارض بلاده المسلمة مائتى الف داعرة فى بيوت مقننة تدر عائد اربعة مليار دولار سنويا بمباركة مشايخ الاخوان من سواقط خيام النكاح

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