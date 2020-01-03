حفتر: تحرير طرابلس لم يعد محل شك وحربنا لن تتوقف

أعلن القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، في كلمة استثنائية، أن تحرير طرابلس لم يعد محل شك، بعد أن استنزف الإرهاب كل طاقاته منذ انطلاق العملية العسكرية في الرابع من أبريل.

وأوضح المشير، إن معركة طرابلس اليوم لم تعد من أجل تحرير العاصمة فحسب، بل أصبحت حربا في مواجهة مستعمر يرى في ليبيا إرث له.

وخاطب القائد العام للجيش الوطني، عموم الليبيين والليبيات، أن وحدات الجيش تحارب اليوم مستعمرا يُحشد قواته لاحتلال بلادنا ووجد من يتخاذل معه بتوقيع الاتفاقيات، مؤكدا أن المعركة معركة الأرض والعرض وهي عصية على من يطمع في ثرواتها.

وأشار المشير في كلمته الاستثنائية، بقوله: من يدعي أن ليبيا إرث له عدو يحلم باستعادة إمبراطوريته على حساب شعبنا.

وطمأن المشير خليفة حفتر الشعب الليبي، بأن قواته المسلحة لن تضعف عزيمتها وهي عازمة على دحر الإرهاب.

وخاطب القائد العام للجيش الوطني، العرب بأن يلقنوا أردوغان درسا ليكون عبرة لكل الطغاة بالعالم.