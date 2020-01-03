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حفتر: تحرير طرابلس لم يعد محل شك وحربنا لن تتوقف

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، في كلمة استثنائية، أن تحرير طرابلس لم يعد محل شك، بعد أن استنزف الإرهاب كل طاقاته منذ انطلاق العملية العسكرية في الرابع من أبريل.

وأوضح المشير، إن معركة طرابلس اليوم لم تعد من أجل تحرير العاصمة فحسب، بل أصبحت حربا في مواجهة مستعمر يرى في ليبيا إرث له.

وخاطب القائد العام للجيش الوطني، عموم الليبيين والليبيات، أن وحدات الجيش تحارب اليوم مستعمرا يُحشد قواته لاحتلال بلادنا ووجد من يتخاذل معه بتوقيع الاتفاقيات، مؤكدا أن المعركة معركة الأرض والعرض وهي عصية على من يطمع في ثرواتها.

وأشار المشير في كلمته الاستثنائية، بقوله: من يدعي أن ليبيا إرث له عدو يحلم باستعادة إمبراطوريته على حساب شعبنا.

وطمأن المشير خليفة حفتر الشعب الليبي، بأن قواته المسلحة لن تضعف عزيمتها وهي عازمة على دحر الإرهاب.

وخاطب القائد العام للجيش الوطني، العرب بأن يلقنوا أردوغان درسا ليكون عبرة لكل الطغاة بالعالم.

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • خليفة عمر المختار حفتر لازم ينتصر
    هزيمة المعتوه فى ليبيا ستجعل الشعب التركى يسحله مع المعتوهة امينة والمعتوه وزير المالية زوج ابنهما فى الشارع ويشلحوهم كما فعلوا فى القوات المشلحة التركية .
    اتمنى ان يصدر الجيش الوطنى بيانا يعلن فيه ان اى ضابط او جندى تركى من المغرر به لقتال الشعب الليبى يمكنه ان يسلم نفسه ليعيش فى امان حتى يسقط اردوغان ويعود لبلاده ستجد الكثير من ضباط الجيش التركى بتسابقون للذهاب الى ليبيا لتسليم انفسهم قبل ان يتهمهم السلطان المعتوه بالتبعية للداعية الاسلامى فتح الله جولن رجل البر والتقوى الذى اتهم اردوغان بالفساد فكانت الانتقام من كل انصاره من خيرة الشباب المسلم المتدين الذى يرفض ان يكون على ارض بلاده المسلمة مائتى الف داعرة فى بيوت مقننة تدر عائد اربعة مليار دولار سنويا بمباركة مشايخ الاخوان من سواقط خيام النكاح

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  • ياجندي ولامستجد اليس
    انت من جبت الاستعمار وتحلفت مع الناتو قتل أبناء القوات المسلحة ودمرتو البلاد والعباد
    كماتدين تدان
    جي توا تقول ليبيا

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