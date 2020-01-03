بالفيديو.. ابرز ما جاء في كلمة المشير خليفة حفتر اليوم

ألقى القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر كلمة استثنائية بشأن اخر التطورات، وتضمنت الرد على اعلان البرلمان التركي ارسال قوات عسكرية إلى ليبيا وفيما يلي أبرز ما جاء فيها:

ــ نحيي الليبيين الشرفاء أبناء المجاهدين وثقتهم الغالية في الجيش الوطني

ــ نحيي إيمان الليبيين المطلق بأنه لا خلاص للوطن من الإرهابيين والخونة والعملاء الفاسدين إلا بانتصار جيشهم

ــ الجيش سينتصر على من باعوا الشرف وفقدوا الرجولة وتفاخروا بالتنازل عن الوطن لمن نكل بأ

جدادنا قرونا مريرة متناسين تاريخنا المجيد في الكفاح والجهاد ضد المستعمرين

ــ الخونة هرولوا لأسيادهم ليقبلوا أيديهم ويستجدونهم الإغاثة والنجدة من هول ما أحاط بهم من كل جانب بعد ان شاهدوا بأم اعينهم طلائع القوات المسلحة تتقدم لتدك أوكارهم في قلب العاصمة

ــ أيها الليبيون في كل مكان لم يعد تحرير طرابلس محل شك لدى الشعب الليبي وقواته المسلحة بعد ان استنزف الإرهاب منذ الرابع من ابريل كل طاقاته

ــ معركة طرابلس أشرفت على النهاية بتحقيق النصر المبين .

ــ المعركة اليوم لم تعد من اجل تحرير العاصمة وحسب بل يشتد سعيرها لتصبح حربا ضروسا في مواجهة مستعمر غاشم يرى في ليبيا ارثا تاريخي وأرضاً بلا شعب ويحلم باستعادة امبراطورية بناها أجداده بطوب من الفقر والجهل والتخلف والغطرسة والطغيان وقهر امة العرب ونهب ثرواتها

ــ العدو يحشد قواته اليوم لغزو ليبيا واحتلال ارضنا واستعباد شعبنا من جديد وقد وجد من الخونة من يوقع معه اتفاقية الخنوع والذل والعار بلا سند شعبي أو دستوري أو أخلاقي لإستباحة أرضنا وسمائنا ولكن هيهات هيهات.

ــ اليوم نعلن المواجهة وقبول التحدي ورص الصفوف ونبذ خلافاتنا فيما بيننا ونعلن الجهاد والنفير والتعبئة الشاملة ونحمل السلاح رجالا ونساء عسكريون ومدنيون ونستعد بكل ما أعطانا الله من قوة وما في قلوبنا من ايمان لندافع عن أرضنا وعرضنا وشرفنا

ــ على كل ليبي حر يعتز بوطنيته وانتمائه لهذه الأرض الشريفة الطاهرة ويفتخر بجهاد أبائه واجداده من اجلها أن يصطف إلى جانب القوات المسلحة وضباطها وجنودها الأشاوس الذين عاهدوا الله ان يفتدوا الوطن بأرواحهم

ــ عليكم أيها الليبيون أن تضعوا خلافاتكم جانبا وأن تعززوا الثقة في أنفسكم وفي جيشكم وتدافعوا ورائه عن أرضكم وشرفكم

ــ العدو أعلن الحرب وجاهر بالعداء وقرر غزو بلادنا وإنا له بالمرصاد.

ــ على الشعب التركي الصديق الذي تربطنا به أواصر الأخوة في الإسلام أن ينتفض في وجه هذا المغامر المعتوه الذي يدفع بجيشه إلى الهلاك ويشعل الفتنة بين المسلمين وشعوب المنطقة بأسرها إرضاء لنزواته.

ــ نوجه خطابنا إلى الأمة العربية شعوبها وجيوشها وقادتها إلى شبابها وكهولها بأن حرباً قومية يشعل فتيلها هذا السلطان التركي المعتوه في كامل المنطقة تستهدف الهوية العربية من مغربها إلى مشرقها بإعلانها أن ليبيا هي إرث له.

ــ نطمئن شعبنا العظيم بأن القوات المسلحة على ثقة من النصر ولن يهتز ثباتها أو تضعف عزيمتها أو تحيد عن الهدف فهي عازمة على دحر الإرهاب وتحرير كامل التراب ليعود الوطن إلى أهله بكامل سيادته.

كلمة للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر Posted by ‎قناة ليبيا الحدث – Libya Alhadath TV‎ on Friday, January 3, 2020

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