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بالفيديو.. ابرز ما جاء في كلمة المشير خليفة حفتر اليوم

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

ألقى القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر كلمة استثنائية بشأن اخر التطورات، وتضمنت الرد على اعلان البرلمان التركي ارسال قوات عسكرية إلى ليبيا وفيما يلي أبرز ما جاء فيها:

ــ نحيي الليبيين الشرفاء أبناء المجاهدين وثقتهم الغالية في الجيش الوطني

ــ نحيي إيمان الليبيين المطلق بأنه لا خلاص للوطن من الإرهابيين والخونة والعملاء الفاسدين إلا بانتصار جيشهم

ــ الجيش سينتصر على من باعوا الشرف وفقدوا الرجولة وتفاخروا بالتنازل عن الوطن لمن نكل بأ

جدادنا قرونا مريرة متناسين تاريخنا المجيد في الكفاح والجهاد ضد المستعمرين

ــ الخونة هرولوا لأسيادهم ليقبلوا أيديهم ويستجدونهم الإغاثة والنجدة من هول ما أحاط بهم من كل جانب بعد ان شاهدوا بأم اعينهم طلائع القوات المسلحة تتقدم لتدك أوكارهم في قلب العاصمة

ــ أيها الليبيون في كل مكان لم يعد تحرير طرابلس محل شك لدى الشعب الليبي وقواته المسلحة بعد ان استنزف الإرهاب منذ الرابع من ابريل كل طاقاته

ــ معركة طرابلس أشرفت على النهاية بتحقيق النصر المبين .

ــ المعركة اليوم لم تعد من اجل تحرير العاصمة وحسب بل يشتد سعيرها لتصبح حربا ضروسا في مواجهة مستعمر غاشم يرى في ليبيا ارثا تاريخي وأرضاً بلا شعب ويحلم باستعادة امبراطورية بناها أجداده بطوب من الفقر والجهل والتخلف والغطرسة والطغيان وقهر امة العرب ونهب ثرواتها

ــ العدو يحشد قواته اليوم لغزو ليبيا واحتلال ارضنا واستعباد شعبنا من جديد وقد وجد من الخونة من يوقع معه اتفاقية الخنوع والذل والعار بلا سند شعبي أو دستوري أو أخلاقي لإستباحة أرضنا وسمائنا ولكن هيهات هيهات.

ــ اليوم نعلن المواجهة وقبول التحدي ورص الصفوف ونبذ خلافاتنا فيما بيننا ونعلن الجهاد والنفير والتعبئة الشاملة ونحمل السلاح رجالا ونساء عسكريون ومدنيون ونستعد بكل ما أعطانا الله من قوة وما في قلوبنا من ايمان لندافع عن أرضنا وعرضنا وشرفنا

ــ على كل ليبي حر يعتز بوطنيته وانتمائه لهذه الأرض الشريفة الطاهرة ويفتخر بجهاد أبائه واجداده من اجلها أن يصطف إلى جانب القوات المسلحة وضباطها وجنودها الأشاوس الذين عاهدوا الله ان يفتدوا الوطن بأرواحهم

ــ عليكم أيها الليبيون أن تضعوا خلافاتكم جانبا وأن تعززوا الثقة في أنفسكم وفي جيشكم وتدافعوا ورائه عن أرضكم وشرفكم

ــ العدو أعلن الحرب وجاهر بالعداء وقرر غزو بلادنا وإنا له بالمرصاد.

ــ على الشعب التركي الصديق الذي تربطنا به أواصر الأخوة في الإسلام أن ينتفض في وجه هذا المغامر المعتوه الذي يدفع بجيشه إلى الهلاك ويشعل الفتنة بين المسلمين وشعوب المنطقة بأسرها إرضاء لنزواته.

ــ نوجه خطابنا إلى الأمة العربية شعوبها وجيوشها وقادتها إلى شبابها وكهولها بأن حرباً قومية يشعل فتيلها هذا السلطان التركي المعتوه في كامل المنطقة تستهدف الهوية العربية من مغربها إلى مشرقها بإعلانها أن ليبيا هي إرث له.

ــ نطمئن شعبنا العظيم بأن القوات المسلحة على ثقة من النصر ولن يهتز ثباتها أو تضعف عزيمتها أو تحيد عن الهدف فهي عازمة على دحر الإرهاب وتحرير كامل التراب ليعود الوطن إلى أهله بكامل سيادته.

كلمة للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر

Posted by ‎قناة ليبيا الحدث – Libya Alhadath TV‎ on Friday, January 3, 2020

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تعليقات

  • عدي يا بلاء الليبيين وعدوهم ومشتت شملهم لفرجينيا فالمحاكم هناك تنتظرك على احر من الجمر لاقعالك الشنيعة واختلاساتك ناهيك عن ادعائك بانك كنت مريض حتى عدت كالبهيم لليبيا وانكشفت الاعيبك عليهم وكانك راجل خليك في الرجمة وعد إلى ليبيا من مخيمك في مرسى مطروح

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    • الطير الحر قد تكون طيرا ، لكنك بلا شك غراب!
      عدي يا بلاء الليبيين وعدوهم ومشتت شملهم!!
      بلاء الليبيين ومشتت شملهم هم المليشيات وحكومة السراج المفروضة من الخارج وليس الجيش الليبي بقيادة المشير الذي صوت عليهم البرلمان الليبي المنتخب باقتراع الليبيين والذي يجب عليه الذهاب لفرجينا أو بالأحرى لأنقرة هو السراج ومليشياته مع البكباك والوحيشي والتاجوري الذي فروا وغيرهم وهذا الذي سيأتيهم
      والمحاكم الليبية موجودة ستحاكم السراج والمليشيات الإجرامية وستعلق النياشين وشهائد الكرامة للصنديد المشير خليفة حفتر جعله الله غصة عالقة خانقة في عنقك حتى تأتي بأجلك انت وامثالك فأنت الذي لا تساوي ظفر اصبعه الصغير
      والاختلاس والسرقة يا أعمى البصر والبصيرة هي أعمال المليشيات من أول يوم سيطروا فيه على طرابلس ثم بعد تولي السراج حكومة الوفاق سرقوا أموال المصارف وأنت تعرف لكنك تتعامى عن ذلك
      وسبك اياه ونعتك له بالبهيم هو من باب الحسد ولأن قلبك يحرقك من الانتصارات التي حققها وسيطر أخيرا على مناطق داخل طرابلس فمت كمدا ولن يضر السحاب نبح الكلاب ولن يضر النسور نعيق الغربان
      ثم الراجل لا يبقى مكتوف الأيدي في عقر داره وهو يرى الظلم والبغي والنهب بل يجب على حفتر والجيش أن يتحركوا لأنقاد البلاد وهذا واجبهم بمقتضى التكليف ويشكر عليه
      ولا يصح له أن يسمع كلام المجرمين والمليشيات الذين يقولون ما تقول لأنك منهم وهم يريدونها لهم الأوباش ولكن هيهات هيهات
      وأخيرا أنصحك أن تستحي على وجهك أنت وأمثالك وتنتصر لبلدك وتنصر أهل الحق ولا تكن مع المليشيات ومع الحكومة النافقة ومع الإخوان والا سوف يشملك الطوفان وتندم ولا ينفع الندم بعد الخسران

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  • باهى .هزيمة المعتوه فى ليبيا ستجعل الشعب التركى يسحله مع المعتوهة امينة والمعتوه وزير المالية زوج ابنهما فى الشارع ويشلحوهم كما فعلوا فى القوات المشلحة التركية .
    اتمنى ان يصدر الجيش الوطنى بيانا يعلن فيه ان اى ضابط او جندى تركى من المغرر به لقتال الشعب الليبى يمكنه ان يسلم نفسه ليعيش فى امان حتى يسقط اردوغان ويعود لبلاده ستجد الكثير من ضباط الجيش التركى بتسابقون للذهاب الى ليبيا لتسليم انفسهم قبل ان يتهمهم السلطان المعتوه بالتبعية للداعية الاسلامى فتح الله جولن رجل البر والتقوى الذى اتهم اردوغان بالفساد فكانت الانتقام من كل انصاره من خيرة الشباب المسلم المتدين الذى يرفض ان يكون على ارض بلاده المسلمة مائتى الف داعرة فى بيوت مقننة تدر عائد اربعة مليار دولار سنويا بمباركة مشايخ الاخوان من سواقط خيام النكاح

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