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حفتر يصف اتفاقيتي التعاون مع تركيا «بالخنوع والذل والعار»

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

وصف القائد العام لقوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، الاتفاقيتين اللاتين وقعهما رئيس حكومة الوفاق فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، «باتفاقية الخنوع والذل والعار.. بلا سند شعبي أو دستوري أو أخلاقي لاستباحة أرضنا وسماءنا لكن هيهات هيهات»..

وقال حفتر، في كلمة اليوم، إن المعركة اليوم لم تعد من أجل «تحرير العاصمة» فحسب بل أصبحت «حربا ضروسا في مواجهة مستعمر غاشم يري في ليبيا إرثه التاريخي.. باستعادة امبراطورية بناها أجداده .. ويحشد قواته اليوم لغزونا واحتلال أرضنا واستعباد شعبنا من جديد».

وفي 27 نوفمبر 2019 وقعت تركيا وحكومة الوفاق الوطني مذكرتي تفاهم، الأولى بشأن الصلاحيات البحرية، والثانية تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وهو ما أثار ردود فعل واسعة النطاق محليا وإقليميا ودوليا.

ووافق البرلمان التركي في أنقرة أمس الخميس، على تفويض يسمح للرئيس رجب طيب إردوغان بإرسال قوات عسكرية لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • كنا نأمل أن يتحدث القائد العام للقوات المسلحة على القناصه الروس وطيران الإمارات ومرتزقة الجانجاويد والاعتداء الغاشم على طرابلس لكنه لم يتطرق لذلك ممكن المره الجايه

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  • سير يامشير واسحق الصراصير والفئران الخوان وكلبهم اردوغان .
    اتمنى ان يصدر الجيش الوطنى بيانا يعلن فيه ان اى ضابط او جندى تركى من المغرر به لقتال الشعب الليبى يمكنه ان يسلم نفسه ليعيش فى امان حتى يسقط اردوغان ويعود لبلاده ستجد الكثير من ضباط الجيش التركى بتسابقون للذهاب الى ليبيا لتسليم انفسهم قبل ان يتهمهم السلطان المعتوه بالتبعية للداعية الاسلامى فتح الله جولن رجل البر والتقوى الذى اتهم اردوغان بالفساد فكانت الانتقام من كل انصاره من خيرة الشباب المسلم المتدين الذى يرفض ان يكون على ارض بلاده المسلمة مائتى الف داعرة فى بيوت مقننة تدر عائد اربعة مليار دولار سنويا بمباركة مشايخ الاخوان من سواقط خيام النكاح

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