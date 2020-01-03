مذكراً إياه بقصف عثماني على بلدته.. أبوسبيحة يدعو كاجمان للاستقالة

وجه رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ومدن فزان على أبو سبيحة، رسالة اليوم الجمعة، إلى عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، عبد السلام كاجمان.

وذكر أبو سبيحة، خلال الرسالة، عبد السلام كاجمان بأن أهله أبناء فزان، لم يتدخلوا قبل فى اختياراته السياسية، على الرغم من خلافه معهم منذ2011.

وقال رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ومدن فزان: “إن الوطن يتعرض لعدوان خارجي من نتائجه -لاسامح الله-اختفاءليبيا من الخارطة السياسية وتقسيمها إلى عدة دويلات”

كما ذكٌر بوسبيحة، كاجمان، أن بلدته ومسقط رأسه “القرضة الشاطئ” قد تعرضت لقصف مدفعي تركى عام 1909، حين كانت بيوتها مبنية بالطوب الني.

وأكمل: “وعندما قتل الملازم قائد الحملة، أصدر الباب العالي فرمانا بإزالتها – البلدة- من الوجود، لولا عناية الله بدخول الطليان على السواحل الليبية”

وأردف: “أهلك يناشدونك وينتخونك بنخوتهم أن تعلن استقالك وتغادر هذه الحكومة غير مأسوف عليها، مؤكداً أن هذا سيكون شرفا له ولأهله ولن يزيده إلا رفعة بين أهله والشعب الليبي قاطبة، وفق الرسالة

وتابع أبو سبيحة مخاطبا عضو الرئاسي: “لايخفى عليك أن جدك حسين بن كاجمان، كان من المجاهدين الذين حضروا المعارك في الهاني وسواني بن يادم وجندوبة، ثم توجه للجنوب برفقة المجاهد محمدبن عبدالله البوسيفي إلي الشاطئ، حيث شارك في معركة اشكدة وقارة محروقة”

واستطرد قائلا: “هذه التضحيات قدمها أجدادك لرفض خضوعهم للظلم التركي والاستعمار الاستيطاني الايطالي، ولايسعدك ولايشرفك ان تضرب بتضحياتهم عرض الحائط، وتكون من ضمن حكومة تجلب الاستعمار لوطنك، وتكون مسبة لأهلك ومعرة لأبنائك بدلا من أن تكون مفخرة لهم مثل جدك”