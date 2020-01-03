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حفتر يوجه خطابا إلى العرب والأتراك

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

دعا القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، الشعب التركي لأن ينتفض في وجه الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي وصفه بـ«المعتوه» و«المغامر الذي يدفع بجيشه إلى الهلاك ويشعل الفتنة بين المسلمين وشعوب المنطقة إرضاء لنزواته».
ووجه حفتر، في كلمة بثتها قناة ليبيا الحدث اليوم، رسالة إلى العرب بأن «حربا قومية» يشعل فتيلها «السلطان التركي في كامل المنطقة تستهدف الهوية العربية من مغربها إلي مشرقها»، مضيفا «عليكم أن تردوا عليه الإهانة قدر ما يستحق منها واستعدوا لصناعة التاريخ من جديد».

وفي 27 نوفمبر 2019 وقعت تركيا وحكومة الوفاق الوطني مذكرتي تفاهم، الأولى بشأن الصلاحيات البحرية، والثانية تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وهو ما أثار ردود فعل واسعة النطاق محليا وإقليميا ودوليا.

ووافق البرلمان التركي في أنقرة أمس الخميس، على تفويض يسمح للرئيس رجب طيب إردوغان بإرسال قوات عسكرية لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • المليشيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
    واحدة من القضايا الأساسية!!!!!!!!!!!!!!!!!
    بل هي القضية الأساسية لا غير! هي التي مزقت البلاد وبسسببها سفكت الدماء وسلطت الدواعش الذين استغلوا الفراغ الأمني بسببهم وتكونت أكثر من حكومة بسببهم ، ونهبت الأموال من المصارف من قبلهم ومن معهم
    وهم الذين رفضوا الحكومة المنتخبة ، وتحالفوا مع الإخوان والقاعدة والغرياني والمقاتلة والصلابي وصلاح بادي حارق المطار عدوهم بالأمس حليفهم وولي أمرهم اليوم بتكليف من السراج والبقرة وغيرهم
    وهم الذين يقاتلون الجيش اليوم
    وهم الذين يباركون اتفاقية السراج الضعيف الطفل بينهم
    وهم السعداء الممنونين بإحضار جنود أتراك وقاعدة وغزو تري ملبس
    وهم الذين اشتروا ذمم الناس فشقوا البرلمان الليبي ب100مليون واشتروا اللكزة ب10 مليون وسخروا لحربهم على الجيش 2مليار ونصف واستأجروا المرتزقة ومنهم الأمريكي الطيار الذي كان يقصف في الليبيين!!
    وهم الذين يسيرون الإعلام بالتعاون مع الإخوان في تبرير لجرائمهم ورصدها ضد مجهول وتشويه صورة الجيش الليبي بالبتر والكذب والتلبيس!!
    ويقولون حفتر حفتر حفتر ..وأقول متى ظهر حفتر ؟ومتى بدأت عملياته!؟
    هل يوجد مشكلة في ليبيا إلا المليشيات؟.
    هل يوجد من أضر بالمواطن الليبي إلا المليشيات؟
    هل هناك قضية الأن يقاتل من أجلها الجيش في طرابلس ويسقط المئات من الليبيين إلا المليشيات؟
    اللهم يارب العالمين يا حي يا قيوم خذهم أخذ عزيز مقتدر واجعلهم عبرة وآية

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  • باهى .اتمنى ان يصدر الجيش الوطنى بيانا يعلن فيه ان اى ضابط او جندى تركى من المغرر به لقتال الشعب الليبى يمكنه ان يسلم نفسه ليعيش فى امان حتى يسقط اردوغان ويعود لبلاده ستجد الكثير من ضباط الجيش التركى بتسابقون للذهاب الى ليبيا لتسليم انفسهم قبل ان يتهمهم السلطان المعتوه بالتبعية للداعية الاسلامى فتح الله جولن رجل البر والتقوى الذى اتهم اردوغان بالفساد فكانت الانتقام من كل انصاره من خيرة الشباب المسلم المتدين الذى يرفض ان يكون على ارض بلاده المسلمة مائتى الف داعرة فى بيوت مقننة تدر عائد اربعة مليار دولار سنويا بمباركة مشايخ الاخوان من سواقط خيام النكاح

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  • ما احلى النشيد الوطنى السابق يناسبنا هذه الايام قولوا معى :-
    ما احلى العودة الى النشيد الوطنى السابق لنبتعد عن ما يجمعنا خوان فبراير .
    الله أكبر فوق كيد المعتدي، والله للمظلوم خير مؤيد، أنا باليقين وبالسلاح سأفتدي، بلدي ونور الحق يسطع في يدي، قولوا معي قولوا معي، الله الله الله أكبر، يا هذه الدنيا أطِّلي واسمعي، جيش الأعادي جاء يبغي مصرعي، بالحق سوف أرده وبمدفعي، فإذا فنيت فسوف أفنيه معي» .. نشيد غنائي سجل انتفاضة مصر في مواجهة العدوان الثلاثي عليها عام 1956.وكتب كلماته الشاعر عبدالله شمس الدين المولود في القاهرة العام 1921 وتوفي في 11 مارس 1977، وجاءت كلماته مليئة بالحماسة والبساطة وكانه يعيش بيننا العدوان الثلاثى التركى القطرى الاخوانى

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  • Avatar يقول استعدوا لفرح ليبيا وزفتكم ايها الخوان للسجون الذى بات قريبا جدا والمتغطى باردوغان عريان:

    عجبا اتعجب ان ياتى مقاتلين من سوريا الى ليبيا رغم انهم قلة والغالبية الساحقة من الجيش السورى الحر رفضوا ذلك لانهم يعرفون ان جميع المسلمين هم من سيذهبوا اليهم بعد ان تتوحد صفوفهم ويحاربوا الروم فى شمال حلب وجنوب تركيا فى دابق والاعماق وبعد الانتصار الصعب واستشهاد ثلث المسلمين وفرار الثلث الاخر من الخوان طبعا الذى تعودوا على ذلك وينتصر الثلث المتبقى ليحرر القسطنطينية اى اسطنبول التى تاوى شرار العالم والمجرمين والتحرير بدون سلاح بالتهليل والتكبير ليتخلصوا من البغاء والدعارة ويتوبوا والحديث لابوهريرة فى صحيح مسلم وسبب الحرب رفض المسلمين تسليم المقاتلين الاجانب المسلمين لبلادهم عكس ما يريد ان يفعل اردوغان حاليا وهم من يرفضون فكل شئ مقلوب حاليا وسيتم تصحيحه اخر الزمان الذى نحن فيه الان
    عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا فيفتتحون قسطنطينية فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون وذلك باطل فإذا جاءوا الشأم خرج فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لانذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته.

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