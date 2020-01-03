حفتر يوجه خطابا إلى العرب والأتراك

دعا القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، الشعب التركي لأن ينتفض في وجه الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي وصفه بـ«المعتوه» و«المغامر الذي يدفع بجيشه إلى الهلاك ويشعل الفتنة بين المسلمين وشعوب المنطقة إرضاء لنزواته».

ووجه حفتر، في كلمة بثتها قناة ليبيا الحدث اليوم، رسالة إلى العرب بأن «حربا قومية» يشعل فتيلها «السلطان التركي في كامل المنطقة تستهدف الهوية العربية من مغربها إلي مشرقها»، مضيفا «عليكم أن تردوا عليه الإهانة قدر ما يستحق منها واستعدوا لصناعة التاريخ من جديد».

وفي 27 نوفمبر 2019 وقعت تركيا وحكومة الوفاق الوطني مذكرتي تفاهم، الأولى بشأن الصلاحيات البحرية، والثانية تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وهو ما أثار ردود فعل واسعة النطاق محليا وإقليميا ودوليا.

ووافق البرلمان التركي في أنقرة أمس الخميس، على تفويض يسمح للرئيس رجب طيب إردوغان بإرسال قوات عسكرية لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

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