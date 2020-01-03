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الحلو يشعر بـ«الصدمة» من الهجمات «بشكل عشوائي» على المناطق المدنية في طرابلس

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعرب نائب الممثل الخاص للأمين العام والمنسق المقيم للأمم المتحدة، منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، يعقوب الحلو، عن «إدانته الشديدة» للغارات الجوية والقصف المكثف على العاصمة الليبية وما حولها، مضيفا «أشعر بالصدمة من الهجمات المستمرة بشكل عشوائي على المناطق المدنية والبنية التحتية المدنية، الأمر الذي يودي بالمزيد من أرواح الأبرياء».

وطالب الحلو، في بيان للبعثة الأممية الجمعة، بأن تدرك أطراف النزاع أن الهجمات العشوائية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية والاستهداف المباشر للعاملين الصحيين والمرافق الصحية قد تشكل «جريمة حرب».

ولفت إلى استهداف الجزء المدني من مطار معيتيقة «عدة مرات»، والذي يعد البوابة الوحيدة للمدنيين في طرابلس للسفر إلى الخارج ونقطة إيصال الخدمات الإنسانية والخدمات المنقذة للحياة، لافتا إلى سقوط عدة صواريخ الجمعة على محيط المطار مما تسبب في اضطراب وتعليق الطيران المدني.

وكان المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» قال فجر اليوم إن حركة الملاحة الجوية توقفت في مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس حتى إشعار آخر، بعد سقوط أكثر من 20 صاروخ غراد أطلقتها قوات القيادة العامة، استهدفت المطار ومحيطه.

وأوضح المركز في بيان عبر موقع «فيسبوك» الجمعة أن «القصف العشوائي تجاه المطار بدأ ليلة البارحة واستمر إلى فجر اليوم، وأجبر عددا من العائلات المجاورة للمطار إلى الخروج من منازلها»؛ فيما لم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة هذه المعلومات من مصدر مستقل.

مقتل مواطن وإصابة طفل في قصف على شرفة الملاحة المجاورة لمطار معيتيقة

فيما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، عن مقتل المواطن جمعة القبايلي، نتيجة القصف الذي طال شرفة الملاحة المجاورة لمطار معيتيقة الدولي.

وبحسب بيان للجهاز الجمعة، فإن القصف أدى لإصابة الطفل مهيمن محمد قندي، والذي تم نقله إلى مستشفى العيون.

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عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • بامر خليك حلو وشوف لك شغالنة شريفة تاكل منها خبزة بدلا من الخيانة والعمالة ودعم الارهاب

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  • Go straight to hell you and the UN where both are the most evil entities ever existed ya UN donkey
    The UN has witnessed the most catastrophic contract against a sovereign nation
    and could multiply the civilian causalities to 1000 fold ya hammer where the UN has not said a word yet ya donkey
    The UN was the trigger behind the Libyan tragedy and it is just counting few here & few there
    Go hell and should change your girly name to a grand gangster

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