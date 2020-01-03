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تظاهرة في بني وليد رفضا للتدخل الأجنبي التركي

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بني وليد – بوابة افريقيا الاخبارية |

03 January, 2020

خرج أبناء مدينة بني وليد وشيوخها، مساء الجمعة في مظاهرة حاشدة تنديدا ورفضا للتدخل التركي في ليبيا 

وندد مشائخ واعيان بني وليد المشاركين خلال كلماتهم في التظاهرة باشد العبارات التدخل التركي في ليبيا وأعلنوا فتح باب التطوع للجهاد ضد الأتراك.

وشارك في هذه التظاهرة جنود السرية الثانية بالكتيبة 166 مشاة وقوة حماية مطار بني وليد 

وتاتي هذه المظاهرة بعد اعلان تركيا إرسال جنود الى ليبيا لمقاتلة قوات  الجيش الليبي التي تخوض معارك شرسة ضد الجماعات الارهابية ومليشياتها  في العاصمة طرابلس

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • إن مدنية الدولة ونزاهتها في طرابلس تمنع الناس من القيام بمثل ما قام به أهل بني وليد
    فلا للدكتاتورية ونعم للدولة المدنية في طرابلس
    وبعدين يقولك (انتو عبيد حفتر، واحنا احرار)

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