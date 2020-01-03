تظاهرة في بني وليد رفضا للتدخل الأجنبي التركي

بني وليد – بوابة افريقيا الاخبارية |

03 January, 2020

خرج أبناء مدينة بني وليد وشيوخها، مساء الجمعة في مظاهرة حاشدة تنديدا ورفضا للتدخل التركي في ليبيا

وندد مشائخ واعيان بني وليد المشاركين خلال كلماتهم في التظاهرة باشد العبارات التدخل التركي في ليبيا وأعلنوا فتح باب التطوع للجهاد ضد الأتراك.

وشارك في هذه التظاهرة جنود السرية الثانية بالكتيبة 166 مشاة وقوة حماية مطار بني وليد

وتاتي هذه المظاهرة بعد اعلان تركيا إرسال جنود الى ليبيا لمقاتلة قوات الجيش الليبي التي تخوض معارك شرسة ضد الجماعات الارهابية ومليشياتها في العاصمة طرابلس