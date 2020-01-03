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الاعلام الحربي: اسقاط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

اعلنت شعبة الاعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي أن منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة استهدفت طائرة تركية مُسيّرة في سماء جنوب العاصمة، مؤكدةً أنه تم إسقاطها .

وكانت مقاتلات السلاح الجوي قد شنت حملة جوية وقامت بالإغارة بشكلٍ مُكثف على عدد من المواقع لمجموعات الوفاق في كافة محاور العاصمة.

واشار الاعلام الحربي إلى أن الغارات الجوية شملت إستهداف مواقع لتخزين الأسلحة والذخائر والآليات، وكذا إستهداف حافلة نقل كانت تقّل عدداً من المرتزقة حاملي الجنسية السورية؛ وتنقلهم من قاعدة معيتيقة العسكرية إلى مواقع أخرى.
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المشهد

المشهد

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تعليقات

  • ههههههههههههههههه
    طائراتهم المسيرة الأولات تموا والتانيات قريب يتموا
    بالله
    يا جيشنا استمروا لبو سليم شكلها لا اتراك ولا هم يحزنون
    غير مجرد دعايات

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  • .ما احلى العودة الى النشيد الوطنى السابق لنبتعد عن ما يجمعنا بخوان فبراير فهم يغنوا لتركيا تركيا ليتركوا لهم ليبيا ويرفعوا علمهم
    الله أكبر فوق كيد المعتدي، والله للمظلوم خير مؤيد، أنا باليقين وبالسلاح سأفتدي، بلدي ونور الحق يسطع في يدي، قولوا معي قولوا معي، الله الله الله أكبر، يا هذه الدنيا أطِّلي واسمعي، جيش الأعادي جاء يبغي مصرعي، بالحق سوف أرده وبمدفعي، فإذا فنيت فسوف أفنيه معي» .. نشيد غنائي سجل انتفاضة مصر في مواجهة العدوان الثلاثي عليها عام 1956.وكتب كلماته الشاعر عبدالله شمس الدين المولود في القاهرة العام 1921 وتوفي في 11 مارس 1977، وجاءت كلماته مليئة بالحماسة والبساطة

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  • صدقونى اول واحد بيفرح لسقوط الطائرة اردوغان ومراته امينه وزوج ابنتهما صاحب مصنع انتاج الطائرة بعد ما قبض ثمنها ويريد بيع غيرها لتسقط ويربح اكثر

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