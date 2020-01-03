الاعلام الحربي: اسقاط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

اعلنت شعبة الاعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي أن منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة استهدفت طائرة تركية مُسيّرة في سماء جنوب العاصمة، مؤكدةً أنه تم إسقاطها .

وكانت مقاتلات السلاح الجوي قد شنت حملة جوية وقامت بالإغارة بشكلٍ مُكثف على عدد من المواقع لمجموعات الوفاق في كافة محاور العاصمة.

واشار الاعلام الحربي إلى أن الغارات الجوية شملت إستهداف مواقع لتخزين الأسلحة والذخائر والآليات، وكذا إستهداف حافلة نقل كانت تقّل عدداً من المرتزقة حاملي الجنسية السورية؛ وتنقلهم من قاعدة معيتيقة العسكرية إلى مواقع أخرى.

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