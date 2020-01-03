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حفتر: المعتوه يشعل فتيل حرب قومية تستهدف الهوية العربية ويلقي بجيشه إلى الهلاك

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، أن تحرير العاصمة طرابلس لم يعد محل شك سواء من الليبيين أو الجيش أو العالم كله، بعدما استنزف الإرهاب كل طاقاته منذ شهر إبريل الماضي.

وأضاف حفتر، في كلمة مصورة له مساء الجمعة، تابعتها “بوابة إفريقيا الإخبارية”، أن المعركة اليوم باتت حربا ضروسا في مواجهة مستعمر غاشم يحلم باستعادة إمبراطورية من الطغيان، متابعا “وجد المستعمر التركي من “الخونة” من يوقع معه اتفاقية تنتهك أراضينا”

وأعلن المشير خليفة حفتر النفير والتعبئة العامة الشاملة، قائلا: حفتر: نعلن المواجهة وقبول التحدي والجهاد والنفير والتعبئة الشاملة، رجالا ونساء، عسكريين ومدنيين. 

وتابع: “على الشعب التركي الشقيق أن ينتفض في وجه هذا المغامر المعتوه الذي يدفع بجيشه إلى الهلاك.

وأكمل حفتر:  “السلطان التركي المعتوه يشعل فتيل حرب قومية تستهدف الهوية العربية في المنطقة بأسرها، فعلى الشعب الليبي الاستعداد لصناعة التاريخ من جديد، وتعليم السلطان التركي المعتوه، أن “على الباغي تدور الدوائر”

واختتم القائد العام للجيش: “نطمئن الشعب الليبي أن الجيش قادر على استعادة الوطن بالكامل ودحر الإرهاب وصد العدو”

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • هزيمة المعتوه فى ليبيا ستجعل الشعب التركى يسحله مع المعتوهة امينة والمعتوه وزير المالية زوج ابنهما فى الشارع ويشلحوهم كما فعلوا فى القوات المشلحة التركية .
    اتمنى ان يصدر الجيش الوطنى بيانا يعلن فيه ان اى ضابط او جندى تركى من المغرر به لقتال الشعب الليبى يمكنه ان يسلم نفسه ليعيش فى امان حتى يسقط اردوغان ويعود لبلاده ستجد الكثير من ضباط الجيش التركى بتسابقون للذهاب الى ليبيا لتسليم انفسهم قبل ان يتهمهم السلطان المعتوه بالتبعية للداعية الاسلامى فتح الله جولن رجل البر والتقوى الذى اتهم اردوغان بالفساد فكانت الانتقام من كل انصاره من خيرة الشباب المسلم المتدين الذى يرفض ان يكون على ارض بلاده المسلمة مائتى الف داعرة فى بيوت مقننة تدر عائد اربعة مليار دولار سنويا بمباركة مشايخ الاخوان من سواقط خيام النكاح

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