حفتر: المعتوه يشعل فتيل حرب قومية تستهدف الهوية العربية ويلقي بجيشه إلى الهلاك

أكد القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، أن تحرير العاصمة طرابلس لم يعد محل شك سواء من الليبيين أو الجيش أو العالم كله، بعدما استنزف الإرهاب كل طاقاته منذ شهر إبريل الماضي.

وأضاف حفتر، في كلمة مصورة له مساء الجمعة، تابعتها “بوابة إفريقيا الإخبارية”، أن المعركة اليوم باتت حربا ضروسا في مواجهة مستعمر غاشم يحلم باستعادة إمبراطورية من الطغيان، متابعا “وجد المستعمر التركي من “الخونة” من يوقع معه اتفاقية تنتهك أراضينا”

وأعلن المشير خليفة حفتر النفير والتعبئة العامة الشاملة، قائلا: حفتر: نعلن المواجهة وقبول التحدي والجهاد والنفير والتعبئة الشاملة، رجالا ونساء، عسكريين ومدنيين.

وتابع: “على الشعب التركي الشقيق أن ينتفض في وجه هذا المغامر المعتوه الذي يدفع بجيشه إلى الهلاك.

وأكمل حفتر: “السلطان التركي المعتوه يشعل فتيل حرب قومية تستهدف الهوية العربية في المنطقة بأسرها، فعلى الشعب الليبي الاستعداد لصناعة التاريخ من جديد، وتعليم السلطان التركي المعتوه، أن “على الباغي تدور الدوائر”

واختتم القائد العام للجيش: “نطمئن الشعب الليبي أن الجيش قادر على استعادة الوطن بالكامل ودحر الإرهاب وصد العدو”