خبراء أميركيون يبحثون مع حكومة الوفاق «خطوات ملموسة للقضاء على الميليشيات»

عقدت سفارة الولايات المتحدة، اجتماعًا الجمعة، لخبراء أميركيين مع ممثلين عن حكومة الوفاق، لتحديد «خطوات ملموسة للقضاء على الميليشيات»، والتي وصفتها السفارة بأنها «واحدة من القضايا الأساسية التي تكمن وراء الصراع في ليبيا».

وأشادت سفارة الولايات المتحدة في بيان الجمعة، باستعداد حكومة الوفاق لـ«معالجة هذه القضية»، مؤكدة أنها ستظل على اتصال عميق مع جميع الشركاء الليبيين أثناء تنفيذهم لتدابير تهدف لإزاحة هذه الجماعات العنيفة.

وبحسب البيان، تأتي هذه المحادثات في وقت يهدّد فيه «التدخل الأجنبي السام» بتقويض سيادة ليبيا وسلامة أراضيها وتصعيد الوضع إلى صراع إقليمي أوسع، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تزال على قناعة بأنّه لا يمكن تحقيق الاستقرار على المدى الطويل إلا من خلال إنهاء الصراع، والعودة إلى التفاوض السياسي، وإنشاء حكومة موحدة قادرة على توفير الأمن والازدهار للشعب الليبي ومنع الإرهابيين من إيجاد ملاذ آمن في ليبيا.

وأوضح البيان أن هذه المحادثات تعتبر بمثابة أساس لمناقشات مستقبلية بين جميع الأطراف الليبية حول سُبل الحدّ من الدوافع الأساسية للنزاع الليبي المستمر ودعم المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.

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