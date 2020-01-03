اشتباكات عنيفة وقذائف المدفعية تهز العاصمة طرابلس.. اخر التطورات

اكدت مصادر محلية اندلاع اشتباكات عنيفة بعدة محاور جنوب العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق.

وقال شهود عيان ان قوات الجيش الوطني شنت هجوما على مواقع الوفاق في محور التوغار وطريق الرملة في السواني بورشفانة.

كما اندلعت اشتباكات عنيفة في منطقة الساعدية والعزيزية.

وبحسب مصادر محلية فإن اصوات المدفعية تهز احياء العاصمة طرابلس وتسمع بوضوح في عدة محاور.

واشار شهود عيان إلى أن أصوات المدفعية الثقيلة تسمع بمنطقة المشروع جنوب العاصمة طرابلس.

ووفقا لشهود عيان فإن مناوشات تشهدها منطقة غوط الشعال غرب العاصمة بين مواطنين وقوات تابعة للردع.

فيما لا تزال القذائف العشواية تتساقط على مطار معيتيقة وفقا لشهود عيان، حيث توقفت الملاحة الجوية في المطار على خلفية تجدد القصف.

واعلنت شعبة الاعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي أن منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة استهدفت طائرة تركية مُسيّرة في سماء جنوب العاصمة، مؤكدةً أنه تم إسقاطها .

وكانت مقاتلات السلاح الجوي قد شنت حملة جوية وقامت بالإغارة بشكلٍ مُكثف على عدد من المواقع لمجموعات الوفاق في كافة محاور العاصمة.

وفي وقت سابق، أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في كلمة للشعب الليبي الجمعة، النفير العام في البلاد لمواجهة مستعمر غاشم، في إشارة إلى تركيا.

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