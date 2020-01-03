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اشتباكات عنيفة وقذائف المدفعية تهز العاصمة طرابلس.. اخر التطورات

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

اكدت مصادر محلية اندلاع اشتباكات عنيفة بعدة محاور جنوب العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق.

وقال شهود عيان ان قوات الجيش الوطني شنت هجوما على مواقع الوفاق في محور التوغار وطريق الرملة في السواني بورشفانة.

كما اندلعت اشتباكات عنيفة في منطقة الساعدية والعزيزية.

وبحسب مصادر محلية فإن اصوات المدفعية تهز احياء العاصمة طرابلس وتسمع بوضوح في عدة محاور.

واشار شهود عيان إلى أن أصوات المدفعية الثقيلة تسمع بمنطقة المشروع جنوب العاصمة طرابلس.

ووفقا لشهود عيان فإن مناوشات تشهدها منطقة غوط الشعال غرب العاصمة بين مواطنين وقوات تابعة للردع.

فيما لا تزال القذائف العشواية تتساقط على مطار معيتيقة وفقا لشهود عيان، حيث توقفت الملاحة الجوية في المطار على خلفية تجدد القصف.

واعلنت شعبة الاعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي أن منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة استهدفت طائرة تركية مُسيّرة في سماء جنوب العاصمة، مؤكدةً أنه تم إسقاطها .

وكانت مقاتلات السلاح الجوي قد شنت حملة جوية وقامت بالإغارة بشكلٍ مُكثف على عدد من المواقع لمجموعات الوفاق في كافة محاور العاصمة.

وفي وقت سابق، أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في كلمة للشعب الليبي الجمعة، النفير العام في البلاد لمواجهة مستعمر غاشم، في إشارة إلى تركيا.

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المشهد

المشهد

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تعليقات

  • ان الاوان على اهالى طرابلس التصدى للمحتل العثمانى والخوان بكل الوسائل المتاحة حتى لو وضعتم لهم سم فئران او اى مبيدات فى الطعام والشراب .

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  • لا صوت يعلوا على صوت المعركة وتحرير طرابلس وقتل الخوان او القبض على من يريد الاستسلام ليحاكم محاكمة عسكرية عاجلة ويسلم لعشماوى عملا بالشريعة الاسلامية كما حدث لليهود فى موقعة الاحزاب عندما غدروا بالمسلمين وباعوهم للمشركين فقتل مقاتلوهم وسبى النساء والاطفال وفى زماننا قوانين اخرى لا يوجد سبى بل اعادة تربيتهم من جديد تربية سليمة

    رد

  • الحقوا بسرعه يا جدعان .. النيكك فى اطياززز الاخوان
    بعبصصصصصصصصصصنا اردوغـــــــــان … ونيككنـــا الاخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان
    االشعب االمصـــــــــــرى ناكك الاخــــــــوان … وهما يقولـــــــــوا كمان وكمـــــــــــــــــــــــــان
    مصــــــــــــــــــــــــــــر بلا اخــــــــــــــــوان … نعمه وخيــــــــــــــــــر فى كل مكــــــــــــــان
    مصــــــــــــــــــــــــــــر بلا اخــــــــــــــــوان … نهضـــــــــه وكمــــــــــــــــــان عمـــــــــران
    مصــــــــــــــــــــــــــــر بلا اخــــــــــــــــوان … حنبنى قصـــــــــور فـــى كل مكـــــــــــــــان
    االشعب االمصـــــــــــرى خلــع الاخــــــــوان … والسجــــــن مصير الخرفـــــــــــــــــــــــــان

    رد

  • يا قواتنا المتحالفة ضد المتمرد الأسير حفتر
    سامحونا على التأخر في ارسال قوات تركية ضخمة
    لا يوجد حتى الآن الا ارسال بعض الجنود (تهريب) في صناديق في الطائرات المدنية واخفاءهم عن جيش المتمرد حتى لا يقصفهم
    مع الأسف:
    لن يستطيع اردوغان إرسال قواته إلى طرابلس بدون موافقات دولية اوروبية وروسية وامريكية ،
    فالمهمة معقدة سياسيا ولوجستيا،
    ولن يكفيه موافقة البرلمان التركي.

    فالعسكريون في أنقرة قدموا خطة لأردوغان تشمل احتياجات التدخل العسكري في ليبيا لمساعدة حكومة السراج،
    وتضم 3 آلاف جندي و8 طائرات F16 وبارجة بحرية
    تساندها 3 قطع بحرية صغيرة ومنظومة دفاع جوي متطورة
    بالإضافة إلى الدعم اللوجستي.

    نقل هذه القوات يحتاج إلى أكثر من شهرين،
    فلا يمكن ان يرمي اردوغان قواته في مرمى نيران السلاح الجوي الليبي بدون أي تأمين وحماية وغطاء جوي.
    أيضا مع الأسف:
    كانت الفكرة ان تكون تونس هي قاعدة رئيسية لقواته وطائراته الحربية،
    إلا ان زيارة السلطان اردوغان لتونس باءت بالفشل بعد ان رفض قيس سعيد ان يكون طرفا في النزاع الليبي.

    المسافة من تركيا إلى طرابلس قرابة 2000 كم
    وطائرات الـ F16 التركية لن تستطيع ان تنفذ أي مهام مباشرة من تركيا إلا بعد تزويدها بالوقود في الجو،
    وهي لذلك تحتاج لطائرات اخرى في سماء المتوسط لتزويدها بالوقود …

    اردوغان يريد ان يستخدم ورقة الاتفاقية الأمنية مع ليبيا للحصول على تنازلات وامتيازات سواء من روسيا او أوروبا وخاصة إيطاليا ..

    نذكر بأن اتصالات الرئيس السيسي بماكرون وبوتن وميركل وكونتي وترامب
    ليست لطلب الضغط على اردوغان لمنعه من ارساله قواته إلى طرابلس،
    ولكن السيسي القذر الذي شل حركة الأتراك حذرهم من ان إنزال قوات تركية في طرابلس سيقابله تدخل مصري
    لأن ليبيا هي من صميم العمق الأمني القومي الاستراتيجي لمصر
    وان مصر لن تسمح بنشر إرهابيين على حدودها وزعزعة الاستقرار فيها،

    كما أن الجيش الليبي بقيادة المتمرد استطاع إقامة منظومة دفاع جوي حديثة جدا من روسيا من نوع بانتسير S1
    وهي من اسقطت الطائرات المسيرة التركية والايطالية والامريكية المتطورة، يا للأسف

    وهي قادرة على اسقاط اي طائرة حربية معادية من سرت شرقا إلى راس اجدير غربا …

    اصبروا فليس لكم الا المواجهة حتى الموت أو الفرار من محاور طرابلس،

    اردوغان أرسل مجاهدين سوريين ومن جماعات كثيرة موالية له يريدون الاستشهاد ايضا بعض المهندسين الأتراك والأسلحة بعدد بسيط

    وهو حتى الآن اقصى ما يستطيع ان يفعله ،

    القيادة العامة للمتمرد شوهت صورة مقاتلينا حيث ابلغت وزير الخارجية الايطالية دي مايو
    ان الحكومة في طرابلس تحت سيطرة المليشيات
    باعتراف باشاغا نفسه الذي ما كان عليه ان يقول عن قواتنا (مافيا) على الأقل في هذا الوقت العصيب الذي تتلاشى فيه احلامنا في الحفاظ على الدولة المدنية في طرابلس

    وعاد دي مايو إلى روما وهو اكثر قناعة بالجيش الليبي للمتمرد اسير تشاد ومهمته في إعادة الأستقرار والأمن والنظام ودولة القانون في ليبيا بحد زعمه

    الجيش الليبي القرامطة الأن داخل عمارات ابوسليم
    وخطة رأس السهم لازالت تطوي الارض وتزحف نحو قلب طرابلس

    وأخشى أن تنهار قواتنا عاجلا لا آجلا ، ولهذا أنا أنصحكم بالصبر والسلوان

    ومع الأسف الطرابلسية نائمون فهل هم مع القرامطة؟
    سترون الملايين من الليبيين في طرابلس وغيرها الذين سيخرجوا لإسنقبال جيش المتمرد في شوارع طرابلس وكل مدن ليبيا … ليدل هذا على أن وافق شن طبقة

    هنيئا لكم يا ليبيين ما تريدونه
    خلاص انتهى كل شيء
    والعسكرة في طريقها الى ميدان الشهداء

    اللهم لا حول ولا قوة الا بك

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