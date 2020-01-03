مواصلة إجراءاتها..المؤقتة تحيط البرلمان بوجوب تفعيل قانون الأمن القومي

يعتزم مجلس وزراء الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني، التواصل مع مجلس النواب، لتقديم احاطة حول المستجدات السياسية الطارئة وطلب تفعيل قانون الأمن القومي.

جاء هذا القرار خلال اجتماع طاريء انعقد في بنغازي اليوم الجمعة، أعلن خلاله المجلس أنه في حالة انعقاد دائم لبحث تداعيات الإعلان التركي بغزو ليبيا بناء على طلب حكومة الوفاق.

وأشارت الحكومة المؤقتة، إلى تواصلها المستمر مع كل من، مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية و الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، لوضع حد لهذا التدخل من الجانب التركي.

وطمأن مجلس وزراء الحكومة المؤقتة، الشعب الليبي، بأن “معركتنا هي معركة استعادة الدولة و كرامة الوطن والمواطن”، مؤكداً أن الحكومة الليبية في جاهزية تامة، كما طمأن كافة البلديات الخاضعة لشرعية الحكومة الليبية المؤقتة و التي تمثل 90% من كامل التراب الليبي بأن الأوضاع تسير على نحو تام من الاستعداد.

كما أكدت الحكومة على تبني رؤيتها بعد تحرير العاصمة الليبية طرابلس، مشددة على دعم الجيش الليبي وتسخير كافة الإمكانيات في حربه على فوضى السلاح لتحرير طرابلس في أقرب وقت.

يشار إلى أن مجلس الوزراء قد أعلن، في وقت سابق الجمعة، تكليف عدد من القائمين بالأعمال لشغل سفارات وبعثات ليبيا في كل من جمهورية مصر العربية ومندوبية جامعة الدول العربية، إضافة إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي.