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القائد العام يعلن النفير والتعبئة الشاملة لمواجهة الاستعمار التركي

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أعلن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، الجهاد والنفير والتعبئة الشاملة لمواجهة قوات المستعمر التركي، داعيا الليبيين إلى التوحيد وحمل السلاح ضد هذا المستعمر، وذلك ردا على اعتزام أنقرة إرسال قوات إلى طرابلس.

وأكد حفتر في كلمة له اليوم الجمعة بشأن القرار التركي لغزو ليبيا، المواجهة وقبول التحدي ورص الصفوف ونبذ خلافات، وأضاف أن “العدو التركي أعلن الحرب وقرر غزو بلادنا ونحن له بالمرصاد هو والمعتوه أردوغان”.

وقال حفتر: “نعلن الجهاد والنفير والتعبئة الشاملة ونحمل السلاح رجالا ونساء، عسكريين ومدنيين، ونستعد بكل ما أعطانا الله من قوة وما في قلوبنا من إيمان للدفاع عن عرضنا وأرضنا وشرفنا، فأرضنا عصية على هذا المعتوه الطامع في خيراتنا الحالم بالوصاية علينا”.

وأشار حفتر: إلى أن “تحرير طرابلس لم يعد محل شك لدي الشعب الليبي وقواته المسلحة والعالم بعد أن استنفذ الإرهاب منذ الرابع من أبريل كل طاقاته وتلقى من الضربات الموجعة ما أفقده غالبية مقاتليه وعتاده”.

وأضاف: “المعركة اليوم لم تعد من أجل تحرير العاصمة فسحب بل أصبحت حربا ضروسا في مواجهة مستعمر غاشم يري في ليبيا إرثه التاريخي.. باستعادة امبراطورية بناها أجداده .. ويحشد قواته اليوم لغزونا واحتلال أرضنا واستعباد شعبنا من جديد”.

ودعا القائد العام للجيش الليبي، الشعب التركي إلى الانتفاضة في وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي وصفه بـ”المعتوه والمغامر الذي يدفع بجيشه إلى الهلاك ويشعل الفتنة بين المسلمين وشعوب المنطقة إرضاء لنزواته”، وفق تعبيره.

ووصف خليفة حفتر، اتفاقيتي التفاهم اللاتين وقعهما رئيس حكومة الوفاق فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بـ”اتفاقية الخنوع والذل والعار.. بلا سند شعبي أو دستوري أو أخلاقي لاستباحة أرضنا وسماءنا لكن هيهات هيهات”.

وكان فائز السراج وأردوغان قد وقعا في 27 نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم حول الصلاحيات البحرية، والتعاون الأمني والعسكري، وهو ما أثار ردود فعل رافضة واسعة النطاق محليا وإقليميا ودوليا.

ووجه حفتر رسالة إلى الدول العربية، مؤكدا فيها أن إرسال قوات تركية إلى ليبيا “حربا قومية يشعل فتيلها السلطان التركي في كامل المنطقة تستهدف الهوية العربية من مغربها إلي مشرقها”، مضيفا: “عليكم أن تردوا عليه الإهانة قدر ما يستحق منها واستعدوا لصناعة التاريخ من جديد”.

وكان البرلمان التركي، قد وافق خلال جلسته أمس الخميس، على مذكرة التفويض الرئاسية لإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، لدعم حكومة الوفاق الوطني لمواجهة قوات الجيش الوطني الليبي.

وقد لقي قرار البرلمان التركي رفضا محليا وعربيا ودوليا واسعا، وشهدت العديد من المدن الليبية خروج مظاهرات حاشدة منددة بهذا القرار الذي اعتبرته غزوا للأراضي الليبية.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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تعليقات

  • يا للعار ! لقد عقمت ارحامى الليبيات ، حتى جاء وقت اسود نرى فيه اميركيا يقود جيشا ليبيا

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  • Avatar يقول استعدوا لفرح ليبيا وزفتكم ايها الخوان للسجون الذى بات قريبا جدا والمتغطى باردوغان عريان:

    اتعجب ان ياتى مقاتلين من سوريا الى ليبيا رغم انهم قلة والغالبية الساحقة من الجيش السورى الحر رفضوا ذلك لانهم يعرفون ان جميع المسلمين هم من سيذهبوا اليهم بعد ان تتوحد صفوفهم ويحاربوا الروم فى شمال حلب وجنوب تركيا فى دابق والاعماق وبعد الانتصار الصعب واستشهاد ثلث المسلمين وفرار الثلث الاخر من الخوان طبعا الذى تعودوا على ذلك وينتصر الثلث المتبقى ليحرر القسطنطينية اى اسطنبول التى تاوى شرار العالم والمجرمين والتحرير بدون سلاح بالتهليل والتكبير ليتخلصوا من البغاء والدعارة ويتوبوا والحديث لابوهريرة فى صحيح مسلم وسبب الحرب رفض المسلمين تسليم المقاتلين الاجانب المسلمين لبلادهم عكس ما يريد ان يفعل اردوغان حاليا وهم من يرفضون فكل شئ مقلوب حاليا وسيتم تصحيحه اخر الزمان الذى نحن فيه الان
    عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا فيفتتحون قسطنطينية فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون وذلك باطل فإذا جاءوا الشأم خرج فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لانذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته.

    رد
  • Avatar يقول استعدوا لفرح ليبيا وزفتكم ايها الخوان للسجون الذى بات قريبا جدا والمتغطى باردوغان عريان:

    نحن القادمون لتحرير تركيا .اتعجب ان ياتى مقاتلين من سوريا الى ليبيا رغم انهم قلة والغالبية الساحقة من الجيش السورى الحر رفضوا ذلك لانهم يعرفون ان جميع المسلمين هم من سيذهبوا اليهم بعد ان تتوحد صفوفهم ويحاربوا الروم فى شمال حلب وجنوب تركيا فى دابق والاعماق وبعد الانتصار الصعب واستشهاد ثلث المسلمين وفرار الثلث الاخر من الخوان طبعا الذى تعودوا على ذلك وينتصر الثلث المتبقى ليحرر القسطنطينية اى اسطنبول التى تاوى شرار العالم والمجرمين والتحرير بدون سلاح بالتهليل والتكبير ليتخلصوا من البغاء والدعارة ويتوبوا والحديث لابوهريرة فى صحيح مسلم وسبب الحرب رفض المسلمين تسليم المقاتلين الاجانب المسلمين لبلادهم عكس ما يريد ان يفعل اردوغان حاليا وهم من يرفضون فكل شئ مقلوب حاليا وسيتم تصحيحه اخر الزمان الذى نحن فيه الان
    عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا فيفتتحون قسطنطينية فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون وذلك باطل فإذا جاءوا الشأم خرج فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لانذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته.

    رد

  • الى الاخوانى فى التعليق رقم 1 الم تكن تهلل للطرطور محمد مرسى عندما كان رئيسا لمصر وكان يحمل الامريكية بل وجاسوس من الدرجة الاولى وليس عيبا ان يحمل اى انسان جنسية امريكا طالما يعمل لصالح وطنه فعندك مثلا العالم المصرى الجليل احمد زويل والعالم فاروق الباز افادوا وطنهم بينما تجد خوان من اصول تركية باعوا ليبيا للمحتل العثمانى فالعبرة بالخواتيم ان كانت للدفاع عن الوطن ضد الاحتلال فنحن معه وان كان لصالح المحتل فنحن ضده فهل طلب حفتر من الامريكان احتلال البلاد ام على العكس بتهمه اردوغان والخوان بالاستعانة بالروس لكى تعرف انكم رؤوس خرفان بينما يلهث الخوان خلف الامريكان ومع ذلك لفظوهم لانهم خوان لاعهد لهم ولا امان ياغبى

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