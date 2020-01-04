120 جثة لمهاجر غير شرعي..حصاد 2019 لمستشفى بني وليد

قال مدير مستشفي بني وليد العام محمد المبروك عبدالله، إن مستشفي بني وليد قام بدفن 120جثة من المهاجرين غير الشرعين خلال عام 2019 وان إجراء الدفن يتم بالتنسيق مع نيابة بني وليد بإتمام الإجراء القانوني من خلالهم وتعاون مع جمعية السلام للأعمال الخيرية في إنتشال الجثث .

كما أكد المبروك أن الطبيب الشرعي المقيم ببني وليد خفف العبئ على المستشفى الذي كان ينقل الجثامين الى الخمس لتشريح الجثث هناك وان عملية التشريح واخد عينة وراثية تتم في المستشفى بعد توفر الطبيب المقيم..ط

وناشد المبروك وزارتي الصحة والمنظمات الدولية بتحمل مسوؤليتها تجاه هذا الملف الذي يشكل عائق كبير على مستشفي بني وليد العام ويهدد سلامة المقيمين بالمستشفى.