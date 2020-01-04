نائب المبعوث الأممي في ليبيا يدعو لتجنب استهداف المرافق الصحية والتعليمية

أعرب نائب المبعوث الأممي إلى ليبيا ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، يعقوب الحلو، عن إدانته للغارات الجوية والقصف المكثف على العاصمة طرابلس.

وأوضح الحلو في بيان للبعثة الأممية في ليبيا بقوله: “أشعر بالصدمة من الهجمات المستمرة بشكل عشوائي على المناطق المدنية والبنية التحتية المدنية، الأمر الذي يودي بالمزيد من أرواح الأبرياء. يجب أن تدرك أطراف النزاع أن الهجمات العشوائية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية والاستهداف المباشر للعاملين الصحيين والمرافق الصحية قد تشكل جريمة حرب.”

وأشار نائب المبعوث الأممي إلى ليبيا، أن أكثر من 6000 من العاملين الطبيين وغير الطبيين يخاطرون بحياتهم، لضمان توفير الخدمات للمواطنين، وأن استمرار العنف قد يؤدي إلى إيقاف ما لا يقل عن 72000 استشارة طبية على الأقل شهريا،ً في 48 منشأة للرعاية الصحية الأولية.

وأشاف الحلو، أن الهجمات على المدارس والمرافق الطبية تعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأدينها بأشد العبارات.

وشدّد نائب المبعوث الأممي إلى ليبيا، على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بطريقة آمنة ودون عوائق إلى المدنيين، داعيا إلى المسائلة ووضع حدّ لإفلات مرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة من العقاب.

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