تزامنا مع كلمة المشير.. وحدات الجيش تتقدم على محاور طرابلس

أعلن مركز الإعلام بغرفة عمليات الغربية، أن وحدات الجيش تقدمت في محور الكريمية، تزامنا مع تحركات باقي الوحدات في محاور القتال في طرابلس.

ويأتي تقدم الجيش الوطني، مع بداية كلمة القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، حول أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ليبيا.

وأشار المركز في إيجازه اليومي للتطورات الميدانية للجيش، أن شباب منطقة غوط الشعال خرجوا يوم أمس الجمعة، في مظاهرة غاضبة، ضد التطاول التركي على ليبيا.

وأقفل شباب منطقة حي الأندلس، طريق الحي، بعد خروجهم يوم أمس الجمعة، في مظاهرة رافضة لأي تدخل في ليبيا، بعد إعلان تركيا إرسال قواتها إلى طرابلس لدعم حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني.

وفي وقت سابق يوم أمس، استهدفت وحدات الجيش الوطني، مجموعات مسلحة تابعة للوفاق، وهم في طريقهم إلى معسكر الإمداد في طريق السواني.

وأكدت مصادر وفقا لما نقلته شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة، أن ضباطا ومستشارين أتراك وصلوا مؤخرا لبعض مواقع المجموعات المسلحة لدعمها ضد الجيش الوطني.

وشنّ سلاح الجو الليبي، عددا من مواقع معسكر الوفاق، في طرابلس، منها على مشروع الموز، الذي كان الوفاق يعمل على تجهيزه ليكون مهبطا للطائرات التركية وعربات الجراد.

وشملت الغارات الجوية لسلاح الجو، استهداف مواقع لتخزين الأسلحة والذخائر والآليات،

إضافة إلى حافلة نقل كانت تقّل عدداً من “المرتزقة” حاملي الجنسية السورية، أثناء تنقلهم من قاعدة معيتيقة العسكرية إلى مواقع أخرى، وفقا لما أفاد به مركز الإعلام بغرفة عمليات الغربية.

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