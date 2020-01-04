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السفارة الأمريكية تجتمع مع الوفاق لاتخاد الخطوات الملموسة للقضاء على “الميلشيات”

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت السفارة الأمريكية في ليبيا، اجتماعا لخبراء أمريكيين مع ممثلين عن حكومة الوفاق، لمناقشة تحديد خطوات ملموسة للقضاء على “الميليشيات”.

وأوضحت السفارة، أن الاجتماع تطرق إلى اتخاد التدابير لإزاحة تلك المجموعات في ليبيا، ومعالجة الملف الأمني في طرابلس.

وأشارت السفارة الأمريكية في ليبيا، أن الاجتماع يأتي تزامنا مع التصعيد العسكري في ليبيا، وأن واشنطن ستعمل على تحقيق الاستقرار على المدى الطويل، عبر إنهاء الصراع والعودة للحوار السياسي، عبر تشكيل حكومة موحدة قادرة على توفير الأمن ومكافحة الإرهاب في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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