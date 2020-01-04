أفحيمة: أردوغان “تاجر سلاح” وقواته ستعجز عن الوصول إلى ليبيا

شدّد عضو مجلس النواب صالح أفحيمة، على عجز القوات التركية للوصول إلى المطارات والموانئ الليبية، مشيرا أنها خطوة غير محسوبة العواقب على تركيا.

وأوضح أفحيمة في تصريحه لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن معركة الجيش الوطني في طرابلس، اقتربت من تحقيق أهدافها مع تقدم وحداته لقلب العاصمة.

ووصف عضو مجلس النواب، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه “مجرد تاجر سلاح”، وأن الأمر بالنسبة له في ليبيا، لتحقيق مكاسب لبلاده وحزبه.

وأكد أفحيمة، في تصريحه للصحيفة، إن المعركة في ليبيا اليوم، لم تعد معركة الجيش وحده، بل الشعب الليبي كله، وأن كل الإمكانيات سيُدفع بها خلف القوات المسلحة الليبية.

من جهته، أشار النائب سعيب امغيب، في تصريحه لـ”الشرق الأوسط”، إن موافقة البرلمان التركي لإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، منح كل الليبيين الحق في الدفاع عن أرضهم ومحاربة أي تواجد تركي في ليبيا.

ونوّه امغيب في تصريحه بقوله: “بل أن العالم كله معني بهذه الموافقة التي ستهدد الأمن القومي لدول الجوار وكل الدول المطلة على البحر المتوسط”.

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