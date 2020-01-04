إيشلر: إرسال قوات تركية إلى ليبيا “لايعد تدخلا” في شؤونها الداخلية

اعتبر المبعوث التركي إلى طرابلس أمر الله إيشلر، إرسال بلاده قواتا إلى ليبيا “لا يعد تدخلا”، لأن حكومة الوفاق هي من طلبت ذلك، بحسب الاتفاقية بين الحكومة التركية والوفاق.

وبرّر إيشلر، عملية إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، أنه لا يعدّ تدخلا، لأن تركيا لم تتخد هذه الخطوة، دون الإذن من حكومة الوفاق، مضيفا بقوله: “البعض يرى خطوة إرسالنا قواتا إلى ليبيا تدخلا، غير أننا نقول أن ذلك غير صحيح؛ لأن التدخل يعني الدخول إلى بلد دون أخذ إذن”. بحسب ما نشرته وكالة الأناضول.

وأكد المبعوث التركي إلى طرابلس، أن بلاده تدعم جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة في ليبيا، مضيفا أن حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية الوحيدة، وفقا لما نصّ عليه اتفاق الصخيرات.

وأشار إيشلر أن تركيا هي البلد الوحيد الذي استجاب لدعوة حكومة الوفاق، التي وجهتها لـ 5 دول، لمحاربة الجيش الوطني الليبي في طرابلس.

وتابع المبعوث التركي إلى طرابلس، تصريحه، أن بلاده تقف مع الحل السياسي في ليبيا، وأن ما أقدمت عليه، يعتبر تلبية لنداء حكومة الوفاق.

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