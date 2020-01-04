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إيشلر: إرسال قوات تركية إلى ليبيا “لايعد تدخلا” في شؤونها الداخلية

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتبر المبعوث التركي إلى طرابلس أمر الله إيشلر، إرسال بلاده قواتا إلى ليبيا “لا يعد تدخلا”، لأن حكومة الوفاق هي من طلبت ذلك، بحسب الاتفاقية بين الحكومة التركية والوفاق.

وبرّر إيشلر، عملية إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، أنه لا يعدّ تدخلا، لأن تركيا لم تتخد هذه الخطوة، دون الإذن من حكومة الوفاق، مضيفا بقوله: “البعض يرى خطوة إرسالنا قواتا إلى ليبيا تدخلا، غير أننا نقول أن ذلك غير صحيح؛ لأن التدخل يعني الدخول إلى بلد دون أخذ إذن”. بحسب ما نشرته وكالة الأناضول.

وأكد المبعوث التركي إلى طرابلس، أن بلاده تدعم جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة في ليبيا، مضيفا أن حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية الوحيدة، وفقا لما نصّ عليه اتفاق الصخيرات.

وأشار إيشلر أن تركيا هي البلد الوحيد الذي استجاب لدعوة حكومة الوفاق، التي وجهتها لـ 5 دول، لمحاربة الجيش الوطني الليبي في طرابلس.

وتابع المبعوث التركي إلى طرابلس، تصريحه، أن بلاده تقف مع الحل السياسي في ليبيا، وأن ما أقدمت عليه، يعتبر تلبية لنداء حكومة الوفاق.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • انت حمار يااشلار اى حكومة تتحدث عنها وهى مرفوضة مرتين من مجلس النواب وطبقا لاتفاق الصخيرات منتهية الصلاحية والسراج ليس رئيسا منتخبا لا من الشعب ولا من نوابه ولا يحق له اتخاذ القرار منفردا بل بموافقة جميع اعضاء المجلس التوافقى مثل جامعة الدول العربية هل يستطيع رئيس الجامعة ان يصدر قرار ياحمار بمفرده بالطبع لا وحتى لو وافق المجلس الرئاسى باكمله وهو لم يحدث يجب عليه اخذ موافقة البرلمان وبالتالى فان الاتفاقية من جانب واحد فقط والدليل على انك حمار انظر الى رفض الشعب الليبى فى كل مكان للاحتلال التركى ولو كنتم تحترموا الشرعية الدولية للحكومات فلماذا دخلتم سوريا والعراق وقبرص وقمت باحتلال اراضيها ودعم مليشيات انفصالية وارهابية هناك الا تخجلوا من الاكاذيب الساذجة التى تثير سخرية الثغار قبل الكبار عموما ارسلوا ما تربدون ونحن سنعيدهم لكم فى توابيت

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  • هذه الاكاذيب المثيرة للضحك سخر منها الاتراك ورفضت كل احزاب المعارضة هذا التوزير الفاضح والاستخفاف بالشعب الليبى وعموما الرد فى ميدان القتال اى ضابط او جندى تركى يصل الى تركيا عليه اما الاستسلام فهو مرغم لطاعة المعتوه حتى يجد الفرصة للهرب حتى يسقط ويعود لبلاده سالما واما يقاتل جنود اسود الصحراء ويدفع ثمن الغباء ويعود فى تابوت ويخسر الدنيا والاخرة .وادعوا الجيش الليبى للاستفتادة كن خبرة الضباط الاتراك فى اليونان الذين فروا من اردوغان ونفتح قنوات اتصال بهم لاقناع الجنود الاتراك للاستسلام دون قتال فلن ينفعهم المعتوه وهم عاى باطل

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  • اتمنى من الجيش الوطنى طباعة صور الجيش التركى وهو يهان فى الشارع عقب الانقلاب المزعوم ويجرد من ملابسه وعلى الوجه الاخر نداء باللغة التركية للضباط والجنود الاتراك لتسليم انفسهم لرجال المقاومة داخل طرابلس ليعاملوا معاملة حسنة اما من يقاتل منهم فلا يلوم الا نفسه سيجد من يقاتل بجانبه يقتله ولن يقبل الاحتلال فى اى لحظه يصحوا فيها ضميره كما حدث من جنود افغان مع الامريكان

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