غوتيريش يحذر تركيا من مغبة إرسال قواتها إلى ليبيا

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تركيا، من مغبة إرسالها قوات عسكرية إلى ليبيا، دون أن يذكرها بالإسم، وأن أي دعم للأطراف في ليبيا، سيؤدي إلى تعقيد الصراع.

وأوضح غوتيريش في بيان لهُ، حول التطورات في ليبيا، أن الحل السياسي والشامل هو المخرج من الأزمة المستمرة منذ سنوات.

وأشار غوتيريس، بقوله: أن “التقيّد الصارم بالحظر ضروري لتهيئة بيئة مؤاتية لوقف الأعمال القتالية”، جدّد “دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا وعودة جميع الأطراف إلى الحوار السياسي”.

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