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غوتيريش يحذر تركيا من مغبة إرسال قواتها إلى ليبيا

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تركيا، من مغبة إرسالها قوات عسكرية إلى ليبيا، دون أن يذكرها بالإسم، وأن أي دعم للأطراف في ليبيا، سيؤدي إلى تعقيد الصراع.

وأوضح غوتيريش في بيان لهُ، حول التطورات في ليبيا، أن الحل السياسي والشامل هو المخرج من الأزمة المستمرة منذ سنوات.

وأشار غوتيريس، بقوله: أن “التقيّد الصارم بالحظر ضروري لتهيئة بيئة مؤاتية لوقف الأعمال القتالية”، جدّد “دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا وعودة جميع الأطراف إلى الحوار السياسي”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • لسه فاكر ياابوا دم ثقيل بعد ما جهزنا نفسنا لاصطياد الاتراك وكل واحد من اهالى طرابلس يريد نيل شرف احفاد عمر المختار فهم قرأوا عنه فى التاريخ ونفسهم يقلدوه فلا تحرمنا من هذا الشرف استعجل اردوغان يرسلهم بسرعة نحن على نار لذبحهم كالخراف

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