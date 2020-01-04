وزير الداخلية الليبي الأسبق يعلق على التدخل التركي

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04 January, 2020

قال اللواء صالح رجب المسماري، وزير الداخلية الليبي الأسبق، إن التهديدات التركية لا تشكل خطورة على ليبيا فقط، بل ستكون على دول شمال أفريقيا بالكامل، مضيفا أن العثمانيين لهم مطامع في العودة لاستعمار الوطن العربي وزرع الإخوان المسلمين الشعوبيين في مفاصل الدول العربية، وفقا لموقع البوابة نيوز المصري.

وأضاف “المسماري”، أن هدف الأتراك السطو على مقدرات وثروات العرب لكن هبة جماهيرية شعبية ومظاهرات حاشدة انطلقت في كافة المدن والقرى رافضة التدخل التركي في الشؤون الداخلية الليبية.

وتابع: “قد احتجت مصر العظيمة على التطاول العثماني، إضافة إلى انطلاق مظاهرات في الجزائر وتونس، وإعلان العديد من المنظمات الدولية شجبها وإدانتها لجنون أردوغان وأطماعه في تحقيق عودة الدولة العثمانية”.

وأشار وزير الداخلية الليبي الأسبق، إلى أن القوات المسلحة العربية الليبية قبل إعلان الغزو التركي على ليبيا أسقطت طائرات مسيرة تركية كما قتلت جنودا وخبراء أتراك استجلبهم العملاء والخونة.