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السفارة الأمريكية تجتمع مع الوفاق لاتخاذ الخطوات الملموسة للقضاء على “الميلشيات”

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

عقدت السفارة الأمريكية في ليبيا، اجتماعا لخبراء أمريكيين مع ممثلين عن حكومة الوفاق، لمناقشة تحديد خطوات ملموسة للقضاء على “الميليشيات”.

وأوضحت السفارة، أن الاجتماع تطرق إلى اتخاد التدابير لإزاحة تلك المجموعات في ليبيا، ومعالجة الملف الأمني في طرابلس.

وأشارت السفارة الأمريكية في ليبيا، أن الاجتماع يأتي تزامنا مع التصعيد العسكري في ليبيا، وأن واشنطن ستعمل على تحقيق الاستقرار على المدى الطويل، عبر إنهاء الصراع والعودة للحوار السياسي، عبر تشكيل حكومة موحدة قادرة على توفير الأمن ومكافحة الإرهاب في ليبيا.

 

 

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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تعليق

  • اربع سنين بيدلعوا المليشيات وعينوهم فى مراكز امنية حاميها حراميها فكل من يفاوضهم السفيه الامربكى مجرمون لابد ان يحاكموا امام القضاء الليبى فهل يقبل الامربكان التفاوض مع ايمن الظواهرى على سحب القاعدة من ليبيا وسوريا ان استطعت تصبح بصل قومى

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