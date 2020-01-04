ماكرون وبوتين يتفقان على دعم ومساندة ليبيا لإنهاء أزمتها

أعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، عن قلقه بعد تصعيد الأوضاع في ليبيا، تحديدا بعد موافقة البرلمان التركي إرسال قوات إلى طرابلس لمساندة حكومة الوفاق.

وأوضح بيان الرئاسة الفرنسية، أن ماكرون أجرى اتصالا مع نظيره الروسي فلادمير بوتين، ندد من خلالها الاتفاق الذي وقعته حكومة الوفاق مع تركيا.

وأكد ماكرون على ضرورة تعزيز التوافق الدولي في مؤتمر برلين المرتقب حول الأزمة الليبية.

من جهتها، أوضحت الرئاسة الروسية، أن بوتين وماكرون أكدا على ضرورة الحل السلمي في ليبيا.

وأضاف بيان الكرملين، أن الرئيسان عبرا عن دعمهما للجهود السياسية مع الأمم المتحدة وألمانيا، التي تسعى لعقد مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا.

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