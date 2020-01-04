قيادي في حزب الرابطة: فلتخرج حكومتنا من سباتها في ليبيا

دعا قيادي في حزب الرابطة “الحكومة الإيطالية لأن تخرج من سباتها وتتحرك لمواجهة تصاعد الأزمة العسكرية في ليبيا”.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ روبرتو كالديرولي، أن “تصويت البرلمان التركي الذي أعطى الضوء الأخضر للدكتاتور (رجب طيب) أردوغان لتدخل مسلح من قبل أنقرة في ليبيا، يفتح سيناريوهات باعثة للقلق”.

وتابع قيادي الرابطة “من الواضح أن السلطان أردوغان يهدف إلى الاستيلاء على منطقة المتوسط، بعد أن انتهك بالفعل، المياه الدولية القبرصية بسفنه العسكرية، وغزا شمال سورية، مما تسبب في مئات القتلى وعشرات آلاف النازحين”. مستدركا “لكن التدخل العسكري في ليبيا، يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على جميع أنحاء المنطقة، لذلك يجب تحرك الاتحاد الأوروبي وإيطاليا على الفور طالما كنا لا نزال في الوقت المناسب”.

وخلص كالديرولي متسائلا “لكن هل تتابع الحكومة الإيطالية سير الأحداث؟ أهناك شخص ما في مقر الحكومة (قصر كيجي) وفي مقر وزارة الخارجية (قصر فارنيزينا)، يسير على الطريق الصحيح؟”، في هذا السياق.

المصدر: وكالة آكي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية