مركز سبها الطبي يشرع في إنشاء منظومة إلكترونية

أعلن مركز سبها الطبي، عن تجهيزاته لإنشاء منظومة إلكترونية للمركز، بالتعاون مع نخبة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة سبها، بعض مهندسي وخبراء تقنية المعلومات المساعدين لهم، لإنشاء المنظومة التي تنقسم إلى ثلاث أقسام رئيسية، قسم طبي وإداري ومالي.

وأفاد مدير مركز سبها الطبي الدكتور عبدالرحمن عريش، أن البوابة الإلكترونية ستساهم في تحسين الخدمات الطبية، عبر ثلاثة أقسام رئيسية.

وأكد عريش للمكتب الإعلامي للمركز، أن المنظومة ستسهل الإجراءات على المرضى في التسجيل، وفتح ملفات الدخول والمراجعات ومواعيد الأطباء، ومرورهم وحفظ بيانات بياناتهم وكل أوراقهم وصورهم وتقاريرهم الطبية، لوقت أطول بطريقة أرشفه إلكترونية في قسمها الطبي.

وجدد عريش في تصريحه، تأكيده على أن المنظومة ستساعد في قسميها الإداري والمالي على حفظ البيانات والإجراءات الإدارية والماليه للموظفين، والعناصر الطبية، والعناصر الطبية المساعدة، بطريقة منظمة تضمن حفظها وعدم تلفها أو ضياعها.

وأشار عريش، بمجرد تفعيل البوابة الإلكترونية لمركز سبها الطبي، ستكون طريقة العمل نموذجية وسلسة، من ناحية المرضى بالدرجة الأولى، ومن ثم الموظفين والعناصر الطبية.

والقسم الطبي، يختص بالمعلومات المتعلقة بالمرضى ومراجعاتهم ودورة علاجهم بالمركز بشكل عام من بداية فتح ملف الدخول وحتى تعافيهم وخروجهم من المركز، إضافة إلى الجانب متعلق بإدارة الصيدلة والإمداد ونظام العمل بالإدارة من استلام وصرف لكل الأصناف الطبية المتوفرة بمخازن إدارة الصيدلة.

وثانيا القسم الإداري، ويشمل كل ما يتعلق بالجانب الإداري للمركز من إجراءات الموظفين والكوادر الطبية والإدارة بشكل عام، ويهتم قسمها الثالث المالي بالإجراءات المالية للمركز.

وأوضح المركز أن المنظومة، تعتبر الأولى من نوعها في كل المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لدولة الليبية بشكل عام، ويأتي العمل بها، تزامنا مع خطاب وزير الصحة في الحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب، بشأن ضرورة إنشاء منظومات إلكترونية للمراكز الطبية والمستشفيات العامة.

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