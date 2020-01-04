الأمم المتحدة: أي دعم أجنبي سيؤدي إلى تعميق الصراع في ليبيا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بين الأطراف المتصارعة في ليبيا، والعودة إلى الحوار السياسي.

وقال غويتريش، في بيان منسوب إلى الناطق باسمه، مساء الجمعة، إن «أي دعم أجنبي للأطراف المتحاربة لن يؤدي إلا إلى تعميق الصراع المستمر وزيادة تعقيد الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي سلمي وشامل»، بحسب ما نقل الموقع الرسمي للأمم المتحدة على شبكة الإنترنت.

وشدد الأمين العام للمنطمة الدولية على أن «الانتهاكات المستمرة لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن 1970 (2011) وتعديلاته في القرارات اللاحقة تزيد الأمور سوءا»، منبها إلى أن «لتقيد الصارم بالحظر ضروري لتهيئة بيئة مواتية لوقف الأعمال القتالية».

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وربط موقع الأمم المتحدة بين تصريحات الأمين العام، وتصويت البرلمان التركي لصالح إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، الخميس الماضي، لدعم حكومة الوفاق، بناء على طلب من الأخيرة.

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