خليفة حفتر يعلن "الجهاد والنفير والتعبئة الشاملة" لصد أي تدخل عسكري تركي في ليبيا

أعلن المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، ليلة الجمعة “الجهاد والنفير والتعبئة الشاملة” لصد أي تدخل عسكري تركي في بلاده. وقال حفتر، الذي يسعى للسيطرة على العاصمة طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة: “على كل ليبي حر حمل السلاح، رجالا ونساء، عسكريين ومدنيين، لندافع عن أرضنا وعرضنا وشرفنا”.

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