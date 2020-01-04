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خليفة حفتر يعلن "الجهاد والنفير والتعبئة الشاملة" لصد أي تدخل عسكري تركي في ليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

أعلن المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، ليلة الجمعة “الجهاد والنفير والتعبئة الشاملة” لصد أي تدخل عسكري تركي في بلاده. وقال حفتر، الذي يسعى للسيطرة على العاصمة طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة: “على كل ليبي حر حمل السلاح، رجالا ونساء، عسكريين ومدنيين، لندافع عن أرضنا وعرضنا وشرفنا”.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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