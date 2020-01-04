أمريكا: التدخل الأجنبي يقوض سيادة ليبيا ويصعد لصراع إقليمي أوسع

عقدت السفارة الأمريكية، الجمعة، اجتماعًا لخبراء الحكومة الأمريكية وممثلي حكومة الوفاق، بهدف تحديد الخطوات الملموسة للقضاء على ما وصفتهم بـ “الميليشيات”.

وقالت السفارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، إن قضية الميليشيات واحدة من القضايا الأساسية الكامنة وراء الصراع في ليبيا، مضيفة أن الولايات المتحدة تقدّر استعداد حكومة الوفاق لمعالجة هذه القضية، وأنها ستظل على اتصال وثيق مع جميع الشركاء الليبيين أثناء قيامهم بتنفيذ تدابير لإزاحة هذه الجماعات العنيفة.

وتابعت السفارة: “تأتي هذه المحادثات في وقت يهدد فيه التدخل الأجنبي بتقويض سيادة ليبيا وسلامة أراضيها وتصعيد الوضع إلى صراع إقليمي أوسع”

وأكدت السفارة، أن الولايات المتحدة مقتنعة بأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار على المدى الطويل إلا من خلال إنهاء الصراع، والعودة إلى التفاوض السياسي ، وإنشاء حكومة موحدة قادرة على توفير الأمن والازدهار للشعب الليبي ومنع الإرهابيين من اللجوء إلى ليبيا، مشيرة إلى هذه المحادثات يجب أن تكون أساس للمناقشات المستقبلية بين جميع الأطراف الليبية حول سبل الحد من الدوافع الأساسية للنزاع الليبي المستمر ودعم المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.