أفحيمة: معركة طرابلس اقتربت من تحقيق أهدافها

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04 January, 2020

شدد عضو مجلس النواب الليبي صالح أفحيمة، على عجز القوات التركية عن الوصول إلى المطارات والموانئ الليبية، مشيراً إلى أنها خطوة غير محسوبة العواقب على تركيا.

وأوضح أفحيمة، أن معركة الجيش الوطني في طرابلس، اقتربت من تحقيق أهدافها، مع تقدم وحداته نحو قلب العاصمة، وفق ما ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم السبت.

ووصف عضو مجلس النواب الليبي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه “مجرد تاجر سلاح”، وأنه يسعى لتحقيق مكاسب لبلاده وحزبه، بتدخله في ليبيا.

وأكد أفحيمة، أن المعركة في ليبيا اليوم، لم تعد معركة الجيش وحده، بل معركة الشعب الليبي كله، وأن كل الإمكانيات سيُدفع بها خلف القوات المسلحة الليبية.