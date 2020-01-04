الرجمة 04 يناير 2020 (وال) _ القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر في كلمة متلفزة : نحيي الليبيين الشرفاء ابناء المجاهدين وثقتهم الغالية في الجيش الوطني.

القائد العام المشير خليفة حفتر: نحيي إيمان الليبيين المطلق بأنه لا خلاص للوطن من الإرهابيين والخونة والعملاء الفاسدين إلا بانتصار جيشهم.

القائد العام المشير خليفة حفتر: الجيش سينتصر على من باعوا الشرف وفقدوا الرجولة وتفاخروا بالتنازل عن الوطن لمن نكل بأجدادنا قرونا مريرة متناسين تاريخنا المجيد في الكفاح والجهاد ضد المستعمرين.

القائد العام المشير خليفة حفتر: الخونة هرولوا لأسيادهم ليقبلوا أيديهم ويستجدونهم الإغاثة والنجدة من هول ما أحاط بهم من كل جانب بعد ان شاهدوا بأم اعينهم طلائع القوات المسلحة تتقدم لتدك أوكارهم في قلب العاصمة.

القائد العام المشير خليفة حفتر: أيها الليبيون في كل مكان لم يعد تحرير طرابلس محل شك لدى الشعب الليبي وقواته المسلحة بعد ان استنزف الإرهاب منذ الرابع من ابريل كل طاقاته.

القائد العام المشير خليفة حفتر: معركة طرابلس أشرفت على النهاية بتحقيق النصر المبين.

القائد العام المشير خليفة حفتر : المعركة اليوم لم تعد من اجل تحرير العاصمة وحسب بل يشتد سعيرها لتصبح حربا ضروسا في مواجهة مستعمر غاشم يرى في ليبيا ارثا تاريخي وأرضاً بلا شعب ويحلم باستعادة امبراطورية بناها أجداده بطوب من الفقر والجهل والتخلف والغطرسة والطغيان وقهر امة العرب ونهب ثرواتها.

القائد العام المشير خليفة حفتر : العدو يحشد قواته اليوم لغزو ليبيا واحتلال ارضنا واستعباد شعبنا من جديد وقد وجد من الخونة من يوقع معه اتفاقية الخنوع والذل والعار بلا سند شعبي أو دستوري أو أخلاقي لاستباحة أرضنا وسمائنا ولكن هيهات هيهات.

القائد العام المشير خليفة حفتر : اليوم نعلن المواجهة وقبول التحدي ورص الصفوف ونبذ خلافاتنا فيما بيننا ونعلن الجهاد والنفير والتعبئة الشاملة ونحمل السلاح رجالا ونساء عسكريون ومدنيون ونستعد بكل ما أعطانا الله من قوة وما في قلوبنا من ايمان لندافع عن أرضنا وعرضنا وشرفنا.

القائد العام المشير خليفة حفتر : على كل ليبي حر يعتز بوطنيته وانتمائه لهذه الأرض الشريفة الطاهرة ويفتخر بجهاد أبائه واجداده من اجلها أن يصطف إلى جانب القوات المسلحة وضباطها وجنودها الأشاوس الذين عاهدوا الله ان يفتدوا الوطن بأرواحهم.

القائد العام المشير خليفة حفتر : عليكم أيها الليبيون أن تضعوا خلافاتكم جانبا وأن تعززوا الثقة في أنفسكم وفي جيشكم وتدافعوا ورائه عن أرضكم وشرفكم.

القائد العام المشير خليفة حفتر : العدو أعلن الحرب وجاهر بالعداء وقرر غزو بلادنا وإنا له بالمرصاد.

القائد العام المشير خليفة حفتر : على الشعب التركي الصديق الذي تربطنا به أواصر الأخوة في الإسلام أن ينتفض في وجه هذا المغامر المعتوه الذي يدفع بجيشه إلى الهلاك ويشعل الفتنة بين المسلمين وشعوب المنطقة بأسرها إرضاء لنزواته.

القائد العام المشير خليفة حفتر : نوجه خطابنا إلى الأمة العربية، شعوبها وجيوشها وقادتها إلى شبابها وكهولها بأن حرباً قومية يشعل فتيلها هذا السلطان التركي المعتوه في كامل المنطقة تستهدف الهوية العربية من مغربها إلى مشرقها بإعلانها أن ليبيا هي إرث له.

القائد العام المشير خليفة حفتر : نطمئن شعبنا العظيم بأن القوات المسلحة على ثقة من النصر ولن يهتز ثباتها أو تضعف عزيمتها أو تحيد عن الهدف فهي عازمة على دحر الإرهاب وتحرير كامل التراب ليعود الوطن إلى أهله بكامل سيادته. (وال _ الرجمة)

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