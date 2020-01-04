الغزوي: إستخدام ميليشات السراج ميناء طرابلس لأغراض عسكرية سيجعله هدفاً عسكرياً لقواتنا

طرابلس 04 يناير 2020 (وال) – حذر آمر غرفة عمليات الكرامة بالقيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء المبروك الغزوي، من إستخدام ميناء طرابلس من قبل حكومة السراج المرفوضة لجلب جنود الاحتلال العثماني والإرهابيين.

وقال الغزوي في تصريحات صحفية، أمس الجمعة، “أحذر حكومة الاستعمار والعمالة من استخدام ميناء طرابلس لجلب جنود الاحتلال العثماني والإرهابيين لبلادنا، حيث يعتبر ذلك مخالفة للقوانين الدولية المعمول بها بهذا الخصوص”.

وأضاف الغزوي “وعند حدوث ذلك يعتبر هدف رئيسي للسلاح الجوي والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الليبية”. (وال _ طرابلس)

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