إيواء قنفودة يرحل 134 مهاجرًا من جنسيات مختلفة

أخبار ليبيا24

قال رئيس مكتب الإعلام الأمني في مركز إيواء قنفودة التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بنغازي الكبرى أمجد الورفلي إنه تم ترحيل عدد (134) من مختلف الجنسيات.

وأوضح الورفلي أن المهاجرين الذين تم ترحيلهم الخميس من الجنسيات التشادية والسودانية، مؤكدًا أنه تم ترحيلهم إلى مركز أيواء الكفرة.

وأكد رئيس المكتب أن 56 منهم مصاب بمرض معدي، و 54 إبعاد أمني، و 23 مهاجر غير شرعية من الجنسية المصرية تم ترحيلهم إلى منفذ إمساعد البري.

وتعاني ليبيا منذ سنوات من ظاهرة الهجرة غير الشرعية حيث يعتبرها بعض المهارين نقطة عبر إلى أوروبا في حين يعتبرها آخرون هدفًا للبحث عن الأمان والعمل والإقامة التي تختلف مدتها.

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