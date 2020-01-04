أهالي المرج يؤكدون استعدادهم للجهاد ضد العدو التركي

المرج 04 يناير 2020 (وال) – استنكر أهالي المرج وضواحيها الغزو التركي لليبيا مؤكدين دعمهم للقوات المسلحة.

وأكد الأهالي في بيان لهم، أمس الجمعة، خلال التظاهرات الحاشدة التي قامت بها المدينة بساحة أبى بكر الصديق، استعدادهم للجهاد ضد العدو التركي، معلنين فتح باب التطوع أمام الراغبين في التصدي للعدو التركي.

وأعلن أهالي المدينة مقاطعة كافة المنتجات التركية، ومطالبين بمحاسبة كل من يدعم حكومة الخونة والاخوان المسلمين، بالإضافة إلى رفضهم التام للحوار والتحاور مع كل من ساهم في استجلاب الغزو إلى ليبيا.

ودعا الأهالي كافة الشرفاء بالخروج في مظاهرات حاشدة ضد حكومة السراج والغزو العثماني. (وال _ المرج)

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