مفوضية اللاجئين: سقوط 3 قذائف على مركز للمهاجرين في طرابلس

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن قلقها العميق إزاء أمن اللاجئين وسلامة طالبي اللجوء المقيمين في مرفق “التجمع والمغادرة” في العاصمة طرابلس عقب الأنباء التي أفادت بسقوط ثلاث قذائف هاون بالقرب من المرفق في وقت مبكر من يوم الجمعة، دون وقوع إصابات.

وحثت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في بيان لها جميع أطراف النزاع على حماية المدنيين والمنشآت المدنية.

وأوضحت المفوضية أن مركز التجمع والمغادرة يقع في منطقة تخضع لسيطرة وزارة الداخلية الليبية، وقد سمحت السلطات الليبية للمفوضية وشركائها بالإشراف على المرفق منذ افتتاحه ديسمبر 2018.

وتم إنشاء المرفق بهدف استضافة اللاجئين الذين تم تحديد حلول لهم خارج ليبيا، في انتظار إجلائهم. ومع وجود نحو 1000 شخص في الموقع، بما في ذلك مجموعات من نحو 900 شخص دخلوا بشكل تلقائي منذ يوليو الماضي، يعاني المركز من الاكتظاظ الشديد ولم يعد يعمل كمركز عبور.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين قد أعلنت في نوفمبر الماضي توسيع نطاق عملها ودعمها للاجئين وطالبي اللجوء في المناطق الحضرية في ليبيا وإعادة تقييم دور وأداء مرفق التجمع والمغادرة.

وبحسب جان بول كافالييري، رئيس بعثة المفوضية في ليبيا، فإنه مع اشتداد النزاع في ليبيا قررت المفوضية توسيع نطاق المساعدة للاجئين وطالبي اللجوء وأشارت إلى أن المفوضية ووكالات الأمم المتحدة وشركاءها يقومون بتزويد المقيمين في المرفق بالمساعدة الإنسانية، بما في ذلك الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي والوجبات الساخنة والبسكويت عالي الطاقة. “ومع ذلك، فإن الوضع في المركز غير قابل للاستدامة ولم يعد يعمل كمرفق عبور، مما يعوق قدرة المفوضية على إجلاء اللاجئين الأكثر تعرضاً للخطر، والذين تم إيجاد حلول لهم خارج ليبيا، خارج مراكز الاحتجاز وإلى مكان آمن.”