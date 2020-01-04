الجيش يسقط طائرة تركية مُسيرة جنوب طرابلس

طرابلس-العنوان

عقب تصديق البرلمان التركي على مشروع قرار يسمح بإرسال قوات عسكرية تركية لغزو ليبيا أسقطت الدفاعات الجوية للقوات المسلحة ليل السبت طائرة تركية مُسيرة جنوب العاصمة طرابلس.

وكانت قد أسقطت الدفاعات الجوية للجيش يوم الخميس طائرة تركية مسيرة عقب دخولها لمجال العمليات العسكرية بالعاصمة طرابلس، حيث أعلن للواء المبروك الغزوي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية، إسقاط طائرة مسيرة من طراز “بيرقدار” تابعة للعدو التركي بعد دخولها مجال العمليات.

وهذه ليست المرة الأولى التي تسقط فيها القوات المسلحة طائرات مسيرة تركية والتي ترسلها تركيا لدعم مليشيات الوفاق التي تعاني من تزايد الخناق عليها من قبل وحدات القوات المسلحة في محاور طرابلس.

وصوت اليوم الخميس البرلمان التي على مشروع قرار يسمح للجيش التركي بغزو ليبيا بحجة دعم مليشيات الوفاق. وأثار هذا التصويت اعتراضًا شعبيًا ورسميًا واسعًا في ليبيا.

وتدعم تركيا من سنوات الجماعات الإرهابية المتطرفة التي تحاربها القوات المسلحة بهدف إعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.